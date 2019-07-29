HPE Greenlake genişletildi

Hewlett Packard Enterprise (HPE) önümüzdeki üç yıl içinde, portföyünün tamamını bir dizi abonelik, kullanım başına ödeme ve tüketime dayalı teklif yoluyla sunacak.

Bu kapsamda HPE, 2022 yılına kadar bir dizi abonelik modeli, kullanım başına ödeme veya "Hizmet” kanalıyla portföyün tamamını iş ortaklarına sunmayı hedefliyor. Diğer yandan, donanım ve yazılımlarını sermaye harcaması (CAPEX) ve lisans temelli bir model çerçevesinde sunmayı sürdürecek olan HPE böylelikle iş ortaklarına, HPE ürünlerini ve hizmetlerini; isteğe bağlı olarak geleneksel satın alma modelinde veya "Hizmet” şeklinde temin etme seçeneği sunacak.

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak; HPE GreenLake’in esnek yapısı ile hem sektörde hem kurumların iş yapış biçimlerinde fark yarattığına dikkat çekerek; “HPE GreenLake, teknolojinin avantajlarını şirketlerin ihtiyaç ve tercihlerine göre kullanma imkanı sunarken hem zaman hem de bütçe tasarrufu sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada bir dönüm noktasında olduklarını belirten HPE Başkanı ve CEO'su Antonio Neri de; “Herkes müşterilerine teknolojinin 'Hizmet olarak' sunulmasını istediğinin farkında, ancak müşteriler bunun istedikleri koşullarda olmasını istiyor. HPE’nin 'Hizmet olarak' kavramına benzersiz yaklaşımı, müşterilere seçim, esneklik ve kontrol sağlayarak HPE GreenLake’in muazzam başarısını perçinliyor. Piyasa liderliğimizden faydalanmak, dünya standartlarındaki kanal ve iş ortağı ekosistemimizi güçlendirmek ve uçtan buluta tüm portföyümüzü HPE GreenLake portföyü altında sunmak için, bu fırsata hızlı bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, 'Hizmet' sunumunun yeni ve daha iyi bir yolunu geliştirerek, HPE'yi yeniden şekillendirecek ve pazarı dönüştüreceğiz” dedi.