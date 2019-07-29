HPE Greenlake genişletildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknoloji

HPE Greenlake genişletildi

HABERTURK.COM

HPE önümüzdeki üç yıl içinde, portföyünün tamamını bir dizi abonelik, kullanım başına ödeme ve tüketime dayalı teklif yoluyla sunacak. Orta ölçekli şirketlere yönelik ve uçlara dair yeni çözümlerle HPE GreenLake'i genişleten, CyrusOne ve Equinix aracılığıyla yeni modeller geliştiren HPE, Google Cloud ile stratejik ortaklık da kurdu.

hpe

Hewlett Packard Enterprise (HPE) önümüzdeki üç yıl içinde, portföyünün tamamını bir dizi abonelik, kullanım başına ödeme ve tüketime dayalı teklif yoluyla sunacak.

Bu kapsamda HPE, 2022 yılına kadar bir dizi abonelik modeli, kullanım başına ödeme veya "Hizmet” kanalıyla portföyün tamamını iş ortaklarına sunmayı hedefliyor. Diğer yandan, donanım ve yazılımlarını sermaye harcaması (CAPEX) ve lisans temelli bir model çerçevesinde sunmayı sürdürecek olan HPE böylelikle iş ortaklarına, HPE ürünlerini ve hizmetlerini; isteğe bağlı olarak geleneksel satın alma modelinde veya "Hizmet” şeklinde temin etme seçeneği sunacak.

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak; HPE GreenLake’in esnek yapısı ile hem sektörde hem kurumların iş yapış biçimlerinde fark yarattığına dikkat çekerek; “HPE GreenLake, teknolojinin avantajlarını şirketlerin ihtiyaç ve tercihlerine göre kullanma imkanı sunarken hem zaman hem de bütçe tasarrufu sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada bir dönüm noktasında olduklarını belirten HPE Başkanı ve CEO'su Antonio Neri de; “Herkes müşterilerine teknolojinin 'Hizmet olarak' sunulmasını istediğinin farkında, ancak müşteriler bunun istedikleri koşullarda olmasını istiyor. HPE’nin 'Hizmet olarak' kavramına benzersiz yaklaşımı, müşterilere seçim, esneklik ve kontrol sağlayarak HPE GreenLake’in muazzam başarısını perçinliyor. Piyasa liderliğimizden faydalanmak, dünya standartlarındaki kanal ve iş ortağı ekosistemimizi güçlendirmek ve uçtan buluta tüm portföyümüzü HPE GreenLake portföyü altında sunmak için, bu fırsata hızlı bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, 'Hizmet' sunumunun yeni ve daha iyi bir yolunu geliştirerek, HPE'yi yeniden şekillendirecek ve pazarı dönüştüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye’deki şirketlere yapay zeka çözümleri sunacaklar
TEKNOLOJİYapay zeka için iş birliği yaptılar
Yaz sıcaklarına çözüm: Giyilebilir klima!
TEKNOLOJİYaz sıcaklarına karşı giyilebilir klima yaptılar!
SON DAKİKA! Cep telefonlarında harcın bin 500 TL'ye çıkma nedeni belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİCep'te harcın bin 500 TL'ye çıkma nedeni belli oldu
16 yaşındaki Fortnite şampiyonu 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu
TEKNOLOJİ16 yaşında 3 milyon dolar kazandı
17 yaşındaki Diyarbakırlı yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı
TEKNOLOJİDiyarbakır'daki köyünden 'Merhaba Bilim' dedi!
Türk Telekom 6 ayda 745 milyon TL net kâr elde etti
TEKNOLOJİTürk Telekom'dan 745 milyon TL kâr
6 yaşındaki YouTuber 8 milyon dolara mülk satın aldı
TEKNOLOJİHenüz 6 yaşında! 8 milyon dolara ev aldı
İşte FaceApp verilerini silme yöntemi
TEKNOLOJİFaceApp verileri nasıl silinir?
Bu mesajları sakın açmayın!
TEKNOLOJİÜcretsiz internet tuzağına dikkat!
WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza - haberler
TEKNOLOJİWiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X