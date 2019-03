Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin doğrudan "Human papilloma virüs" (HPV) kaynaklı olduğunu belirterek, "HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır" dedi.

AA'nın haberine göre; Gültekin, dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonların başında yer alan HPV'nin, kadın ve erkeklerde görülen, başta rahim ağzı olmak üzere, baş-boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 200'den fazla HPV tipi bulunduğunu, bunlardan özellikle 14'ünün kanser yapan yüksek riskli tipler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gültekin, "Bu tipler arasında ise en önemlisi HPV 16 ve HPV 18'dir. HPV 16 enfeksiyonu, dünya genelinde baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir" bilgisini aktardı.

"HPV VİRÜSÜNDEN ÇOK, YOL AÇTIĞI ENFEKSİYON TEDAVİ EDİLMEKTEDİR"

Murat Gültekin, dünyada rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'inden HPV 16-18 tiplerinin sorumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Dünya genelinde her yıl 32 milyon kişi siğil gelişmesinden ötürü, yaklaşık 35 milyon kişi ise 'smear' dediğimiz rahim ağzı sürüntülerinde hücresel bozukluklar gelişmesi nedeni ile doktorlara başvurmaktadır. Tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'i doğrudan HPV'ye bağlı gelişmektedir. Öte yandan her yıl her 100 bin kadınımızın 155'inde genital siğiller gelişmektedir."

HPV'nin tedavisi olmadığını, ancak çoğu enfeksiyonun kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlendiğini anlatan Gültekin, "HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir. HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz" bilgisini paylaştı.