Hristiyanlardan İsrail'e 'dini ayrımcılık' suçlaması 0:00 / 0:00

AA

Kutsal Topraklardaki Batı Kiliseleri Sözcüsü Vadi Ebunassar, İsrail yönetiminin Noel döneminde Hristiyan hacılara yönelik seyahat kısıtlamalarına sosyal medyada yayımladığı açıklamayla tepki gösterdi.

Ebunassar, açıklamasında, "Irkçı ayrımcılık hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail makamlarını, ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere dinler arasında ayrımcılık yapmadan eşit şekilde davranmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ebunassar, Hristiyan hacılara izin verilmezken, İsrail'i ziyaret etmek isteyen yabancı bir Yahudi grubuna seyahat izni tanındığına dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Hristiyan cemaatinin bu tepkisi, İsrail'in yabancıların ülkeye girişinin Noel dönemini de kapsayacak şekilde 29 Aralık'a kadar uzatılması kararının ardından geldi.

İSRAİL SUÇLAMALARI REDDETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'e giriş izinleri konusunda dini ayrımcılık suçlamasını" reddettiğini ve kınadığını ifade etti.

Ayrımcı uygulama yapıldığı yönündeki suçlamaların "hatalı ve tehlikeli" olduğu savunulan açıklamada, "din adamlarının antisemitizme hizmet eden bu tür temelsiz nefret söylemi çağrılarından vazgeçmeleri" çağrısı yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulaması getirdiğini ve İstisna Komitesi aracılığıyla "herhangi bir dine ya da ırka yönelik ayrım gözetmeksizin tarafsız biçimde her gün yüzlerce dosyayı incelediğini" savundu.

Omicron varyantı nedeniyle 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.

Hristiyan aleminin kutsal mekanlarının yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesi, Batı Şeria'daki Beytullahim gibi yerler her yıl Noel sezonunda Hristiyan dünyasından turist akınına uğruyor. İnanç turizmi ve özellikle Noel sezonu, bu bölgede yaşayan Filistinliler için de önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor.