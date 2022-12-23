Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı
ABONE OL

HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA'nın haberine göre Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy'un İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter'in Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay'ın Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay'ın Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan'ın İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu'nun Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Savunma Bakanı Akar: Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz
GÜNDEM Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME TARİHLERİ 2022 2023 | KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs toplu ödemesi ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?
Diyanet ile cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi sure ve dualar okunur?
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
Ayetli Cuma mesajları: 2022 yeni en güzel, duygusal, anlamlı, dualı, resimli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar sözleri ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları
GÜNDEM En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
AÖL 1. dönem sınav sonucu sorgulama! 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi!
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan Türk uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da ...
İşsizlik maaşı hesaplama 2023! Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı ne zaman hesaba geçer?
GÜNDEM İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
23 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri! Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara 81 il cuma namazı vakitleri... Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?
GÜNDEM 23 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri!
Diyarbakır'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
GÜNDEM Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Yüzde 74'lük artış... 2023 Ocak'ta net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç lira oldu?
GÜNDEM Yeni Asgari ücret zammı açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.