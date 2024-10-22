HSK'da bıçaklı saldırı!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan, kurum bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Aslan ile geçmişte husumeti olduğu belirtilen bir yemekhane işçisi bıçakla ensesinden saldırdığı müfettişi yaraladı.
Giriş: 22.10.2024 - 20:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:38
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan, kurum bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Aslan ile geçmişte husumeti olduğu belirtilen bir yemekhane işçisi bıçakla ensesinden saldırdığı müfettişi yaraladı.
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