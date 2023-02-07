AA

HSK'dan yapılan açıklamada, bugün, kurulun internet sitesinde yayımlanan "Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler" konulu yazıya "ek tedbir" eklendiği belirtildi.

Söz konusu yazıda, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı görev yapan avukatların "eski hale getirme" başvuruları ile "mazeret dilekçelerinin" değerlendirilmesinde hassasiyet gösterilmesi hususunun önemine vurgu yapıldığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında avukatlık mesleğini icra eden, kendileri veya yakın aile fertleri depremden etkilenen avukatların da içerisinde bulundukları hal itibarıyla bu kapsamdaki olası başvurularına aynı hassasiyet ile yaklaşılmasının önem arz ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen ek yazıyla, Türkiye genelinde yürütülen yargılama faaliyetleri yönünden, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, üzücü deprem hadisesinden olumsuz etkilendiğini belgeleyen tüm avukatların "eski hale getirme" ve "mazeret dilekçesi" başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.