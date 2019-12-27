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HaberlerGündem

HSK, FETÖ iddiasıyla 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi (HSK),Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisak, irtibat ve münasebeti nedeniyle 18 hakim ve savcının açığa alınmasını kararlaştırdı

hsk fetö
AA

Kararın, HSK Genel Kurulunca yürütülen çalışmalar doğrultusunda alındığı bildirildi.

18 HAKİM VE SAVCI GEÇİCİ OLARAK AÇIĞA ALINDI

Bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturma için HSK müfettişlerinin görevlendirildiği, HSK 2. Dairesi'nin de haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 18 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği kaydedildi.

Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

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