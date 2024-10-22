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        HSK müfettişine mescitte bıçaklı saldırı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu yemekhanesinde görev yapan bir personel, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi Mehmet Aslan'ı mescitte boğazından bıçakladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:32
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        HSK müfettişine mescitte bıçaklı saldırı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.

        Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

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