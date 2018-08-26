HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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Esin Övet: Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin aşkı uzun soluklu olur. Cem Yılmaz değişti fark ediyorsanız. En azından daha güler yüzlü olup eski günlerine geri döndü. Ben şahsen çok mutluyum bu durumdan. Defne sihirli bir değnek değdirdi Cem’e.

İpek Durkal: İkili daha ilk günden bu yana normal bir ilişki yaşıyor. Bir ilişkide ne olması gerekirse onlar oluyor. Çok da mutlu görünüyorlar. Demek ki doğru insanı bulmakla ilgiliymiş her şey. Ve aşk için hiçbir zaman geç değilmiş. Umut oldular vallahi.