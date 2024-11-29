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        Haberler Spor Diğer HT Spor'da sağlık zamanı: Burcu Ürge ile Her Şey Dahil - Diğer Haberleri

        HT Spor'da sağlık zamanı: Burcu Ürge ile Her Şey Dahil

        HT Spor'un yeni programı Burcu Ürge ile Her Şey Dahil her Cumartesi saat 11.00'de HT Spor ekranlarında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:50
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        HT Spor'da sağlık zamanı
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        HT Spor'da sağlık zamanı... Burcu Ürge her hafta sonu sizi sağlıklı yaşama davet edecek.

        Sporla sağlığın, kaliteli yaşamla iyi vakit geçirmenenin sırları bu programda. Alanında uzman konuklar keyifli bir hafta sonuna eşlik edecek. Burcu Ürge ile Her Şey Dahil her Cumartesi saat 11.00'de HT Spor'da!

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