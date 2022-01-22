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2021'in en çok ziyaret edilen 15 ören yeri

2021'de Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri belli oldu. Listenin ilk sırasında Konya Mevlana Müzesi var.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve örenyerlerine yönelik listede birinci sırada Konya Mevlana Müzesi var. Konya Mevlana Müzesi'ni 1 milyon 507 bin 264 kişi ziyaret etti. İkinci sırada 1 milyon 197 bin 561 kişiyle Denizli Hierapolis Arkeoloji Örenyeri olarak da adlandırılan Pamukkale geliyor. Üçüncü ise 673 bin 544 ziyaretçiyle İzmir Efes Örenyeri oldu. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müze ve örenyerleri listesinde Nevşehir, listeye en çok yerin girdiği il oldu. Patara, Olimpos ve Phaselis antik kentleriyle listede yer alan Antalya ikinci sırada yer aldı.

  • Konya Mevlana Müzesi

    Ziyaretçi sayısı: 1 milyon 507 bin 264 kişi

    Müze olarak hizmet veren Mevlana Dergahı, Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken, Sultan Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından, Türk ve İslam kültüründeki önemi nedeniyle korunan dergah, müze olarak düzenlendi. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlâna Müzesi olarak değiştirilmiştir. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6 bin 500 metrekare iken, Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18 bin metrekareye ulaşmıştır. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer alır. 

  • Avluya Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile "Şeb-i Arûs" havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil adı verilen çeşme, ayrı bir renk katar. 2021'in en çok ziyaret edilen müzesi olan yapıda müzede Mevlâna ve Mevlevîliğe ait eserler ile el yazması kitaplar, levhalar, kandiller ve mûsıkî âletleri sergilenmektedir. Müzede bulunan kütüphane 1854 yılında kurulmuş olup Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 756 cilt içinde 4 binin üzerinde el yazması eser barındırır. 

  • Denizli Hierapolis Arkeoloji Örenyeri

    Ziyaretçi sayısı: 1 milyon 197 bin 561 kişi

    Hierapolis arkeolojik kenti antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biri. Çok çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları ile ünlü. Oldukça iyi biçimde korunarak günümüze ulaşmayı başarmış. Roma imparatoru Neron zamanında olan büyük depremle tahrip olmuş ve kimliğini kaybetmiş. Kalıntıların büyük bölümü Roma döneminden olan Hierapolis (Pamukkale) antik kenti, tüm görkemiyle yanında durduğu Pamukkale Travertenleri’yle beraber 1988 yılında hem kültürel, hem doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki ana cadde kenti ikiye böler ve bu caddenin her iki tarafında revaklar, kamu binaları dükkan ve atölyeler bulunur. Antik tiyatro, tapınaklar, anıtsal çeşmeler, mezarlar, agora, gymnasium gibi yapılar da size 2 bin yıl öncesinin kentinde olduğunu hissettirecek derecede iyi durumda. Özellikle Roma Dönemi’nde cehennemin girişi olduğuna inanılan Ploutonium hakkında anlatılan hikâyeler ilginizi çekecektir.

  • İzmir Efes Örenyeri

    Ziyaretçi sayısı: 673 bin 544 kişi

    Antik dünyanın en önemli metropollerinden Anadolu başkenti Efes son derece görkemli bir metropolis. Eşsiz mimari eserleri binlerce yıldır ayakta olan bu mega antik şehir, Dünya Miras Listesi'nde. Anadolu'nun ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı, antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı da Efes'te. Efes, tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemleri boyunca her zaman politik ve ticari bir merkez oldu. Efes ile özdeşleşen en ünlü kalıntı, muazzam sütunlarıyla hayranlık uyandıran "Celcus Kütüphanesi". M.S. 2. Yüzyıla tarihlenen bu kütüphane, İskenderiye ve Pergamon'dan sonra, antik çağın en önemli kütüphanelerinden biri. Hadrian Kapısı ve Hadrian Tapınağı da dikkat çeken yapılar arasındadır. Antik Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemision, yaklaşık 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum, ticaret ve devlet agoraları, Hestia Tapınağını (şehrin kutsal ateşi) içinde bulunduran Prytaneum, yaklaşık 1800 kişilik odeon (meclis ve konser salonu) ve antik liman da görülmesi gereken diğer kalıntılar. Hz. Meryem'in İsa'nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik Konsülün gerçekleştiği Meryem Kilisesi de mutlaka görülmeli.

  • Nevşehir Zelve-Paşabağları Örenyeri

    Ziyaretçi sayısı: 608 bin 742 kişi

    Avanos’a 5 km, Paşabağları’na 1 km. uzaklıktaki Zelve, Aktepe’nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. Üç vadiden oluşan Zelve Örenyeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Üç vadiden oluşan Zelve örenyeri, Kapadokya bölgesinde peribacalarının en yoğun olduğu yer. Doğanın yarattığı güzelliklerden biri olan bu alan IX. ve XIII. yüzyıllarda Hıristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerinden birisi oldu, papazlara verilen ilk dini seminerler bu yörede gerçekleşti. Vadideki en önemli kiliseler olan Balıklı, Üzümlü ve Geyikli kiliseleri İkonoklastik dönem (728-842) öncesine tarihleniyorlar. Burada ayrıca Aziz Simeon adına yapılmış şapel ve birçok kaya mekânı bulunuyor. 1952 yılına kadar iskân edilmiş vadide manastırlar, kiliseler, yerleşim yerlerinin yanı sıra tünel, değirmen, cam gibi yapılar görülebilir.

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