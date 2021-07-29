Bu fosil 890 milyon yaşında!

AP’de yer alan haberde, Kanada’nın Laurentian Üniversitesi jeologlarından Elizabeth Turner’in, Northwest Territories eyaletinde 1980’lerden beri incelediği kayalıklarda 890 milyon yıllık sünger fosilleri bulduğu belirtildi.
Çalışmada yaklaşık bir milyar yıl önce, şu anda dik dağlarla kaplı kuzeybatı Kanada bölgesinin, antik sünger kalıntılarının mineral tortularda korunabileceği tarih öncesi bir deniz ortamı olduğu hatırlatıldı.
Haberde Jeolog Elizabeth Turner’in, Northwest Territories eyaletindeki kazı alanında, yalnızca helikopterle erişilebilen uzak bir bölgede yeni kayalar keşfettiği, bu kayaların ince bölümlerinin modern sünger iskeletlerine benzeyen üç boyutlu yapılar içerdiği bildirildi.
Bitişik kaya katmanlarının tarihlendirilmesi sonucu, örneklerin yaklaşık 890 milyon yıl yaşında olduğu saptanırken, bunun dünyada bugüne kadar bulunan en eski hayvan fosilinden 350 milyon yıl daha yaşlı olduğuna işaret edildi.
Birçok bilim insanı, ilk hayvan gruplarının, yumuşak süngerler veya kas ve sinirleri olmayan, ancak farklı işlevlere ve spermlere sahip hücreler de dahil olmak üzere basit hayvanların özelliklerine sahip sünger benzeri yaratıkları içerdiğine inanıyor.
Bilim dünyası, dünyadaki yaşamın yaklaşık 3,7 milyar yıl önce başladığını savunurken, ilk hayvanların çok daha sonra ortaya çıktığını ve bunun tam olarak ne zaman olduğunu tartışıyor.
Bilim insanları şimdiye kadarki tartışmasız en eski sünger fosillerinin, Kambriyen dönemi olarak adlandırılan yaklaşık 540 milyon yıl öncesine ait olduğunu kabul ediyor.
Mevcut kanıtların süngerlerin çok daha erken, yaklaşık bir milyar yıl önce ortaya çıktığını gösterdiğini söyleyen bilim dünyası, bugüne kadar bunu destekleyici bir fiziksel kanıt bulamamıştı.
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