Dünyanın en eski 10 yapısı

Giza ve Maya piramitleri, Çin Seddi gibi muazzam büyüklükteki yapılar tarihin en görkemli yapılarıdır. Öte yandan insanoğlu bina yapmayı öğrendikçe bu kadar büyük inşaatların gerektirdiği becerilere sahip olmayı da öğrendi. Bina yapma işinin gerçekten çok eskiye dayanan bir tarihi var, piramitlerden de öncesine uzanıyor.

Dünyanın en eski yapısının hangisi olduğu ise işte bu tarihin başlangıcını temsil ediyor.

Ama önce bina olarak neyi kastettiğimizi belirlememiz gerekir. Öncelikle bir düzeni ve amacı olmalı. Yapı olduğu anlaşılabilmeli. En az 1,5 metre yüksekliği olmalı, büyük ölçüde tamamlanmış ve çevresinden ayrışan bir yapı özelliği taşımalı.