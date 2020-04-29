Evden çıkmadan peribacaları!

Göbeklitepe
İnsanlık tarihinin yeniden yazılması gerektiğini gözler önüne seren Göbeklitepe, Mısır Piramitleri’nden bile eski tarihi bir tapınak. Şanlıurfa’daki bu mistik kazı alanı hala çözemediğimiz sırlar barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tapınaktaki sütunların üzerlerine işlenmiş havyan figürleri, 12 ayı temsil eden işlemeler ve daha birçok şey sizi harika bir deneyimle buluşturuyor. Tıklayın
Pamukkale
Dünyadaki eşsiz nadide güzelliklerden Pamukkale’yi görmeyenler hemen ekran başına. 35 derece sıcaklıktaki su zamanla toprağa bembeyaz görüntüyü vermiş. Bembeyaz örtüyle kaplı bu muhteşem doğa harikasının büyülü dünyası sizi bekliyor. Tıklayın
Efes
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı’nın anavatanı, dünyanın en önemli antik kentlerinden Efes’i sanal alemde büyük bir keyifle gezebilirsiniz. Tıklayın
Kapadokya
Türkiye’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir başka turistik noktası da Kapadokya… Peribacaları, Uçhisar, Karanlık Kilise, Yeraltı şehirleri ve daha birçok yere büyülü bir yolculuk yapmak sizin elinizde… Tıklayın
Alanya Kalesi
Akdeniz’in en görkemli kalelerinden biri olan Alanya Kalesi’ni, eski kalıntılarının üzerine 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat yeniden yaptırmış. Surlarının uzunluğu 6,5 kilometreyi buluyor ve müthiş bir Akdeniz manzarasına sahip. Kale günümüzde de sağlam yapısını koruyor. Eşsiz Akdeniz manzarasını sandalyenizden kalkmadan gezebilirsiniz. Tıklayın
Selimiye Camisi
Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’ni merak edenlerdenseniz bu eşsiz eseri sanal olarak gezebilirsiniz. Avlusu, çinileri, camideki tüm ayrıntıları içindeymiş gibi görebilirsiniz. Hatta Edirne’ye doğru sanal yolculuğa çıkmışken eskilerin deyimiyle şifahane, II. Bayezid Külliyesi’ni de sanal ortamda gezebilirsiniz. Tıklayın
Galata Kulesi
528 yılında yapılan İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, şehrin panoramik manzarasını en iyi seyredebileceğiniz yerlerden biri. 360 derece İstanbul manzarasını yorulmadan sanal olarak görebilirsiniz. Tıklayın
Kız Kulesi
Birçok efsaneyle birlikte 1830’lu yıllarda bugüne ayakta kalan Kız Kulesi’nin tarihi ve muhteşem manzarasına bilgisayarınızın başından sanal bir yolculuk yapabilirsiniz. Tıklayın
Amasya Evleri
Yeşilırmak kenarına kurulmuş inci gibi evler ve muhteşem Osmanlı konakları Amasya’yı farklı bir yere oturtuyor. Şehzadeler şehrinde yalılar öyle güzel ki bu şahane manzarayı evinizden çıkmadan sanal olarak gezebilirsiniz. Tıklayın
Azmak Çayı
Yeşil ve mavinin muhteşem uyumuna bakarak gezebileceğiniz doğal bir akvaryum. Evde kalmamız gereken bu dönemde online olarak bu doğa harikası Azmak Çayı’nı dolaşabilirsiniz. Tıklayın
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