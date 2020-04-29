Evden çıkmadan peribacaları!

Göbeklitepe

İnsanlık tarihinin yeniden yazılması gerektiğini gözler önüne seren Göbeklitepe, Mısır Piramitleri’nden bile eski tarihi bir tapınak. Şanlıurfa’daki bu mistik kazı alanı hala çözemediğimiz sırlar barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tapınaktaki sütunların üzerlerine işlenmiş havyan figürleri, 12 ayı temsil eden işlemeler ve daha birçok şey sizi harika bir deneyimle buluşturuyor. Tıklayın



Pamukkale

Dünyadaki eşsiz nadide güzelliklerden Pamukkale’yi görmeyenler hemen ekran başına. 35 derece sıcaklıktaki su zamanla toprağa bembeyaz görüntüyü vermiş. Bembeyaz örtüyle kaplı bu muhteşem doğa harikasının büyülü dünyası sizi bekliyor. Tıklayın



Efes

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı’nın anavatanı, dünyanın en önemli antik kentlerinden Efes’i sanal alemde büyük bir keyifle gezebilirsiniz. Tıklayın

Kapadokya

Türkiye’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir başka turistik noktası da Kapadokya… Peribacaları, Uçhisar, Karanlık Kilise, Yeraltı şehirleri ve daha birçok yere büyülü bir yolculuk yapmak sizin elinizde… Tıklayın

Alanya Kalesi

Akdeniz’in en görkemli kalelerinden biri olan Alanya Kalesi’ni, eski kalıntılarının üzerine 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat yeniden yaptırmış. Surlarının uzunluğu 6,5 kilometreyi buluyor ve müthiş bir Akdeniz manzarasına sahip. Kale günümüzde de sağlam yapısını koruyor. Eşsiz Akdeniz manzarasını sandalyenizden kalkmadan gezebilirsiniz. Tıklayın

Selimiye Camisi

Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’ni merak edenlerdenseniz bu eşsiz eseri sanal olarak gezebilirsiniz. Avlusu, çinileri, camideki tüm ayrıntıları içindeymiş gibi görebilirsiniz. Hatta Edirne’ye doğru sanal yolculuğa çıkmışken eskilerin deyimiyle şifahane, II. Bayezid Külliyesi’ni de sanal ortamda gezebilirsiniz. Tıklayın

Galata Kulesi

528 yılında yapılan İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, şehrin panoramik manzarasını en iyi seyredebileceğiniz yerlerden biri. 360 derece İstanbul manzarasını yorulmadan sanal olarak görebilirsiniz. Tıklayın

Kız Kulesi

Birçok efsaneyle birlikte 1830’lu yıllarda bugüne ayakta kalan Kız Kulesi’nin tarihi ve muhteşem manzarasına bilgisayarınızın başından sanal bir yolculuk yapabilirsiniz. Tıklayın

Amasya Evleri

Yeşilırmak kenarına kurulmuş inci gibi evler ve muhteşem Osmanlı konakları Amasya’yı farklı bir yere oturtuyor. Şehzadeler şehrinde yalılar öyle güzel ki bu şahane manzarayı evinizden çıkmadan sanal olarak gezebilirsiniz. Tıklayın

Azmak Çayı

Yeşil ve mavinin muhteşem uyumuna bakarak gezebileceğiniz doğal bir akvaryum. Evde kalmamız gereken bu dönemde online olarak bu doğa harikası Azmak Çayı’nı dolaşabilirsiniz. Tıklayın