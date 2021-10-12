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Haydarpaşa'da peronlar kaldırıldı, altından askeri sığınak çıktı

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı.

Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulundu.

  • Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan Kadıköy yani Khalkedon'un tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı. Hummalı çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntülendi.

     

  • DHA'nın haberine göre gardaki peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı Dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulundu. Bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bine çıkarken iyi durumda olan sikke sayısı 12 bini buldu.

  • HELENİSTİK DÖNEME AİT ANIT MEZAR

    Kazı alanın en eski eserinin Helenistik döneme ait, 3. yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşünülüyor. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalıntıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtının hemen yanında ise 5. veya 6. yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da yer alıyor.

  • YENİ BİR ÇOKLU MEZAR BULUNDU

    Peronların kaldırılmasıyla birlikte kazılarda yeni bir çoklu mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam ettiği 10-11. yüzyıllara ait mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu.

  • 5 BÖLMELİ YAPI KOMPLEKSİ

    Peronların altındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı komplesi ortaya çıkarıldı. İçinde sikke ve çanak çömleklerin bulunduğu yapı kompleksi 4-5 yüzyıllara tarihleniyor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kompleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkacak.

     

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