Karia yolu: Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası

Karia Yolu nasıl ortaya çıktı?

Ekip yolculuğun ilk etabında "çalılarda yüzme” engelini aşarak patikalardan oluşan bir ağ belirmeye başlar. Gür bitki örtüsünün içinde zorlukla yol alır, köylülerle konuşarak ilerler ve unutulmuş patikaları ortaya çıkarırlar. Geçtikleri yollara 220 yönlendirme tabelası yerleştirirler. Sonunda antik yollar, çoban patikaları ve orman yollarının hepsi birleştirilerek Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu oluşturulur. Karia Yolu 46 bölümden oluşan 850 kilometrelik bir rotaya sahiptir. Kendine özgü mimarisi ile çok sayıda köyden, el değmemiş koydan, irili ufaklı tepelerden ve yürüyerek ulaşılabilen antik kentlerden oluşur.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan bu proje Kültür Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Odaları tarafından desteklenmiş, Karia Yolu resmi olarak 2013 yılında turizme kazandırılmıştır.

46 etabın 9’u Bozburun Yarımadası’nda; 12’si Datça Yarımadası’nda; 8’i Gökova Körfezi’nde; 10'u Bozalan-Milas-Karpuzlu’da; 6’sı Muğla il merkezinde ve biri Dalyan’da.