Aydın'ın Kuşadası ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki geçmişi 5 bin yıl önceye dayanan, Antik Çağ'daki ismi 'Anaia' olan Kadı Kalesi'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Yan yana bulunan mescit ve kilise yapısıyla da dikkati çeken Kadı Kalesi'nde bu seneki kazılarda ikisi çocuğa ait 5 insan iskeleti belirlendi.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, AA muhabirine, höyük üzerine kurulan Kadı Kalesi'nde milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz bir yaşamın sürdürüldüğünü, Cumhuriyet döneminde de kalenin askeri amaçlı kullanıldığını söyledi.

Ören yerindeki kilisenin etrafında devam eden kazılarda 5 mezar bulduklarını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bulunan 5 mezardaki iskeletlerin duruş ve gömülüşün tarzına bakıldığına Hristiyan dinine mensup insanlar olduğunu belirledik. Mezarlarla ilgili antropolojik çalışma devam ediyor. 13. yüzyılda kilisenin terkiyle birlikte burada çok sayıda gömü olduğunu düşünüyoruz. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bir yaşam hüküm görmediği için mezarları bozulmadan görebiliyoruz. Bu yıl bulduğumuz iskeletlerin tamamı sağlam bir şekilde ortaya çıktı."

İnceledikleri iskeletlerde travma ve benzeri ölüm görmediklerini aktaran Yıldız, "Sadece bir çocuğun kafatasında kırık var. O da sanırım düşmeden kaynaklı bir kırık. Kilise kutsal bir mekan olduğu için insanlar mezarlarını kiliseye yakın yere gömmek istemiştir. Aslında burası bir mezarlık değil ama dini vasfı yüksek olan insanların buraya gömülmesinden kaynaklı bir durum söz konusu" diye konuştu.

Yıldız, mezarlarda haç motifli kolye ve bilezikler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kuşadası'nın kültürel mirasının önemli parçalarından birisi olan Kadı Kalesi'nde bilimsel çalışmalar Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında 2001 yılında başlatıldı.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Kadı Kalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, ağırşaklar, taş baltaların yanı sıra Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve o döneme ait hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları bulundu.

Buluntular Aydın Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.