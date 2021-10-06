Mokissos'ta kazılar başladı

Kentin merkezinde çok yoğun dolgu toprak var. Bu toprağı kaldırarak katmanları görmeyi ve kentin taban seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlarla ilgili bazı ön bilgilere ulaştık. Açmalar sırasında küçük buluntulara da rastladık, seramik parçalar ve depolama amaçlı kullanılan küpler gibi. Günlük kullanılan metal eşyalardan ok ucu, çengel ve iki sikke bulduk. Bu sikkelerden bir tanesi 6. diğeri ise 17. asra ait."