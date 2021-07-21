Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.
AA'nın haberine göre Karia bölgesinin en önemli kentlerinden, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait yerleşim yeri Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdü.
Bulunan eserler, titizlikle muhafaza altına alınıyor, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.
KAZILARDAN GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDİLDİ
Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'da antik dönemlerden günümüze kalıntıların olduğunu, kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını söyledi.
Bunu belirli bir aşamada tamamladıklarını aktaran Söğüt, bu yılki çalışma programında, Kuzey Şehir Kapısı, Batı Cadde, Latrina ve tiyatroda kazı ve restorasyon yaptıklarını dile getirdi.
Söğüt, Osmanlı dönemi köy meydanında, buradaki evlerde çizim ve restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.
Kuzey ve Batı Cadde'nin birleşme noktasında yer alan önemli bir yapının kazısına başladıklarını belirten Söğüt, "Buradaki kazıdan güzel sonuçlar elde ettik. Burada Roma İmparatorluk dönemindeki yapıların evrelerini, 4. yüzyıldan itibaren bu yapıda değişiklikler olduğunu, bu mozaiklerin eklendiğini tespit ettik. Kazılar ilerledikçe yapının diğer bölümlerini de ortaya çıkaracağız" dedi.
"MOZAİKLERDE GENELLİKLE GEOMETRİK VE BİTKİSEL SÜSLEMELER VAR"
Hristiyanlık dönemi için önemli bir yapının ortaya çıktığını vurgulayan Söğüt, kazı yapılan bölgenin Roma İmparatorluk ve Erken Bizans dönemlerinde önemli bir alan olduğunu, buluntular ile yazıtlardan net şekilde anladıklarını dile getirdi.
Kazıda ortaya çıkan mozaiklerin özel olarak düzenlendiğini, Pisikopus'un desteğiyle yapılmış mozaiklerin ustasını da bildiklerini anlatan Söğüt, şöyle konuştu:
"Gün yüzüne çıkarılan mozaikler yaklaşık 1600 yıllık. Bu alanda biz Efesli bir ustanın gelip burada çalıştığını ve mozaikleri yaptığını biliyoruz. Mozaiklerin etrafında yine Roma İmparatorluk ve Erken Bizans dönemlere ait yazıtlar da var. Buradaki çalışmalar hala devam ediyor. Mozaiklerde genellikle geometrik ve bitkisel süslemeler var. Çok renkli mozaiklerden de birisi. Renkli taşlardan yapılmış ve o dönemin en güzel eserlerinden."
Bölgede kazı ekibinin yanı sıra çizim ekibinin de görev yaptığına değinen Söğüt, yapıların dijital ortamda da üç boyutlu olarak ayağa kaldırıldığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!