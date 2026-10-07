SLOPPY JOE'NUN DAĞINIK HİKAYESİ: BİR SANDVİÇ, BİRKAÇ ŞEHİR VE TEK BİR İSİM

Bazı yemeklerin tarifinden önce hikayesi vardır. Sloppy Joe da bunlardan biri. Bugün hamburger ekmeğinin arasında sıcak kıyma, soğan, domates sosu ve baharatlarla servis edilen bu sandviçin geçmişi, tarifinden çok daha karmaşık.

Çünkü Sloppy Joe'nun yalnızca nasıl ortaya çıktığı değil, adını nereden aldığı da kesin olarak bilinmiyor. Üstelik aynı isim, farklı şehirlerde farklı sandviçleri tanımlıyor.