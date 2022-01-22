Mağaradan çıkan gilik peynirine talep arttı

Peynirin mağarada bırakılmasının çok eskilere dayandığını anlatan Gül, "Atalarımız ve dedelerimiz o yıllarda yeterli soğutmanın olmaması nedeniyle özellikle toprağı ve mağaraları kullanmışlar. Böylece hem bu peynire lezzet katmışlar hem de uzun ömürlü kalmasını sağlamışlar" dedi.