Profesyonel mutfağın kendine ait bir dili var: 30'dan fazla terimle şef mutfağı sözlüğü

Sistemde herkesin bir rütbesi ve bir istasyonu var. Adındaki sous Fransızca "alt" demek olan sous chef, şefin yardımcısıdır ve o yokken mutfağı yönetir.

Chef de partie bir bölümün sorumlusudur: Sosları saucier, ızgarayı grillardin, kileri ve soğuk tabakları garde manger üstlenir. Komi (commis), bölüm şefine bağlı çalışan genç aşçıdır.