İngiltere'yi en büyülü haliyle görmek için, 2021 Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasında juriyi etkileyen fotoğraf sihirbazlarının görüntülerine bakmalısınız.

Amerikalı Mara Leite'ın Batı Sussex'te çektiği "Kırsalda Sabah" isimli fotoğrafı, 14. kez yapılan yarışmanın kazananı oldu. Jüri, İngiltere'nin zengin çeşitlilikteki manzarasını kutlayan on binlerce eser arasından Mara'nın bir masaldan fırlamış gibi duran kompozisyonunu birinci seçti.

Batı Sussex'teki Mill Lane, Halnaker'de ünlü bir patikadır. Mara Leite o anı şöyle anlatıyor; Kafamı çevirmeden evvel bu güzel manzarayı fark ettim. Farklı bir kompozisyon arıyordum. Arka plandaki çit kapısını ve sabah ışığının yapraklara vurup ağaçlardan oluşmuş tünele usulca girdiğini görünce dayanamadım, fotoğrafı çektim.