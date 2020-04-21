15 dakikada hazırlanıyor

Çocuğuna daha sağlıklı ve daha az şekerli atıştırmalıklar yedirmek isteyen aileler için İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Çilingiroğlu Shipman, sadece 15 dakikada hazırlanabilecek ‘bar’ tarifi anlattı.

30 dakikada pişen ve bir hafta boyunca çocuğun tatlı ihtiyacını giderebilecek bu atıştırmalıklar, hem doyurucu hem de sağlıklı. Bu doyurucu ve sağlıklı atıştırmalıkların çok kısa sürede yapılabildiğini aktaran Shipman, ‘bar’ olarak tarif edilen bu yiyeceklerin yapımını şöyle anlattı:

“Ben bunlar için yulaf kullanıyorum. Çünkü yulaf son derece faydalı bir besin. Ama çocuğa sadece yulafı verdiğinizde tabi ki yemek istemeyecektir. Buna kuru üzüm, kuru mürdüm eriği, ceviz, fındık ve file badem ekleyebilirsiniz. Evinizde yağlı olmayan kuruyemiş cinsi ne varsa koyabilirsiniz. Tüm bunları küçük küçük doğrayıp yulafla karıştırın. Ben şeker koymuyorum çünkü iyi bir bal ekliyorum. Biraz da ayçiçek yağı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup üzerine tüm malzemeyi bir parmak kalınlığında yayıyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında maksimum 30 dakika pişiriyorum. Sonra da dikdörtgen şekilde kesiyorum. Hatta çocuğunuzu kandırmak için güzel bir şekilde paket yapabilirsiniz. Bunu zaten hafta başında yaparsanız, 45 dakikanızı ayırarak 5 gün yetecek kadar bar elde edebilirsiniz.

15 dakikada bar nasıl yapılır?

40 gr sarı kuru üzüm

40 gr kuru erik (küçük doğrayın)

40 gr ceviz (küçük doğrayın)

40 gr file badem

40 gr fıstık

20 gr fındık (küçük doğrayın)

20 gr fındık (küçük doğrayın) 100 gr bal

6 gr tuz

100 ml hindistan ceizi yağı ya da eritilmiş tereyağı

200 gr çiğ yulaf

80 gr esmer şeker

Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz. İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.