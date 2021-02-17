2 katlı otobüsü eve dönüştürdü

Özel olarak tasarlanan otobüsün alt katında; üç kişilik bir yemek masası, tam donanımlı bir mutfak, şömine ve küvet var. Ayrıca otobüste iki yataklı bir alan ve ek olarak iki kişilik yatak da var. Bunun yanında çift, bir giyinme alanına da sahip.