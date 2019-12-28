2019'da en çok nereye seyahat ettik?

Otobüs ve uçak biletlerindeki online satış oranlarında artış yaşanan 2019’da her yıl olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir, Türkiye içinde en çok seyahat edilen şehirler olmaya devam etti. Nüfus yoğunluğu, üniversitelerin sayıca fazla olması ve endüstri bağlantılı aktiviteler gibi etkenlerle yıl boyunca bilet satışının yüksek olduğu bu şehirler, önemli aktarma noktaları olmalarından dolayı da seyahatin aktif olduğu adreslerin başında geliyor.

Bayburt seyahatin yeni gözdesi!

Seyahatin çeşitlendiği yaz sezonunda tatil yöreleriyle öne çıkan Antalya ve Muğla, pazar ortalamasının altında bir büyüme gösterirken, değişen tatil alışkanlıklarına bağlı olarak farklı şehirler de yükselişe geçti. Kültür, gastronomi ve doğa turlarına olan ilginin artmasıyla önceki yıla kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha fazla otobüs bileti satılan şehirlerin başında ise Denizli, Mardin, Uşak, Manisa ve Bayburt yer aldı.

Vizesiz ülkelere ilgi artıyor

Seyahat severlerin yurt dışında tercih ettiği rotalar değerlendirildiğinde bu yıl en çok bilet satılan destinasyonlar; Paris, Tayland, Londra, Rusya, Bali, Roma, İtalya, Köln, Endonezya, Kiev, Lviv, Moldova, Bakü, Prag, Hollanda ve Berlin oldu.

2019 yılında gerçekleşen yurt dışı seyahatlerinde, popülerliğini koruyan şehirlerin yanı sıra vizesiz seyahat imkanıyla ziyaretçi sayısını artıran destinasyonlara dikkat çeken obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak; “Bu yıl Türkiye’den yurt dışına yapılan seyahatleri incelediğimizde, özellikle vizesiz ülkelere alınan biletlerde önceki yıllara göre ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ukrayna başta olmak üzere Moldova ve Bakü’ye giden ziyaretçi sayısında yüzde 25’e varan bir yükseliş var. Avrupa’da Prag, Asya’da Tayland ise geçen yıla oranla bilet satışlarında artış gözlemlediğimiz diğer ülkeler arasında yer aldı” dedi.

Yurt içinde en ucuz 5 TL’ye seyahat edildi

Bilet fiyatlarının sezona, destinasyonun popülerliğine ve aradaki mesafeye göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Gürocak; “Bu yıl otobüsle seyahat eden yolcularımız en düşük 5 TL ve en yüksek 300 TL’ye bilet buldular. Hava yolunu tercih edenler ise Türkiye içinde 64-450 TL arasında uçarken, yurt dışında Tokyo bileti 7.340 TL ile en pahalı uçuşlardan biri oldu.

Bilet aramalarının yüzde 83’ü mobilden

Online bilet aramalarında yaşanan artışın yoğun olarak mobil cihazlarda gerçekleştiğini belirten Gürocak, özellikle 2019’un Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğine bakıldığında mobilin payının yüzde 83’e yükselirken, bilgisayar ve tabletin payının ise yüzde 17’ye gerilediğini söyledi.

obilet.com ve mobil uygulamaları üzerinden 3. çeyrekte 20 milyon arama gerçekleştiğini vurgulayan Gürocak; “Otobüs seyahati kategorisi ile ilgili aramalar 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu aramaların yüzde 87’si mobil cihazlar, yüzde 13’ü tablet ve desktop ile yapıldı. Mobil ile yapılan aramalar, geçen sene aynı döneme göre yüzde 19 artarken, tablet ve desktop ile yapılan aramalar yüzde 6 azaldı” dedi.

Hava yolu seyahati kategorisine bakıldığında yapılan aramaların geçen yıla oranla yüzde 7 arttığını belirten Gürocak sözlerine şu şekilde devam etti; “Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hava yolu seyahati kategorisi ile ilgili aramaların yüzde 74’ü mobil cihazlar, yüzde 26’sı tablet ve desktop ile yapıldı. Bu verilere göre mobil ile yapılan aramalar, geçen sene aynı döneme göre yüzde 15 arttı.”