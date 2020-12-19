Ne muhteşem bir gezegende yaşadığımızı hatırlatan ödüllü fotoğraflar

Uzunca bir süredir covid-19, karantina, aşı denemeleri, okulların durumundan başka bir şey düşünemiyoruz. Belkide dünyamızın ne kadar muhteşem bir gezegen olduğuna dair bir hatırlatma yapmamız gerek. Kendimize... Arkanıza yaslanın ve 2020 Uluslararası Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından bir seçkiye bakın.