Vahşi yaşamdaki bilgelik

Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından geçen sene 56. defa düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazanan fotoğrafları çok etkileyici. Hayvan doğasının insan yaşamına kattığı bilgeliği büyük bir ilhamla çalışmalarına yansıtan fotoğrafçıların çalışmalarını büyük bir saygıyla bir kez daha gözler önüne seriyoruz.