Rusya’nın en önemli etkinliklerinden Uluslararası Golden Turtle Vahşi Yaşam Festivali'nin amacı biyolojik çeşitliliğe ve vahşi yaşamın önemine dikkat çekmek. Golden Turtle'ın jurisinin tarifine göre festivalin ruhu ve felsefesi; sanat yoluyla doğayı korumak.

Festival dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları, tasarımcıları ve sanatçıları bir araya getiren çok büyük bir uluslararası eko-eğitim projesi. Dünyanın ilk etkileşimli vahşi yaşam festivali ya da uluslararası çevre ve eğitim projesi diye tanımlayabileceğimiz festival kapsamında; belgeseller, sergiler, filmler, çocuklar için eğitim programları, bilim ve ekolojik oyun atölyeleri, yetişkinler için vahşi yaşam dersleri, seyahat temalı dersler, engelliler için kapsayıcı projeler yapılıyor.

Festivalin en önemli kısmı Golden Turtle Fotoğraf Yarışması. Bu yıl yarışmaya 107 ülkeden yaklaşık 4 bin fotoğrafçı 15 bine yakın eserle katıldı. Bu sene Marek Jackowski'nin buzdağının üzerinde uyuyan bir kutup ayısını görüntülediği fotoğraf birinci oldu. Coğrafi kısıtlamalardan arınmış vahşi yaşamın güzelliğini kutsayan bir yarışmadan, Golden Turtle'dan, çeşitli kategorilerde dereceye giren fotoğraflardan bir seçki...