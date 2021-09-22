Okyanus mistik bir yerdir.

Derinlerde ne olduğunu kimse bilmez.

Derinlerde hangi canlılar yaşar, suların dibinde hangi uygarlıklar yatar bilmeyiz. Pek çoğumuz da bu bilinmezlikten ve keşfedilmemişlikten korkarız. Sualtı fotoğrafçılığı; okyanusun sessiz mücadelesini fotoğraflar, denizlerin altını ve üstünü, okyanusları, denizle ilişkisi olan tüm hayvanları konu alan büyüleyici güzellikleri ve çarpıcı gerçekleri anlatır.

Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği 2021 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Gülümseyen sevimsiz köpekbalığından sevimli kaplumbağalara, deniz altındaki şok edici kirlilikten ışık saçan kalamarlara 2021 yılının Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin 6 kategorideki kazananları belli oldu. Avustralyalı fotoğrafçı Aimee Jan Yılın Fotoğrafçısı olurken, Kerim Sabuncuoğlu Bodrum açıklarında bir müren balığını görüntülediği "sessiz çığlık" isimli eseriyle "Yılın Koruma Fotoğrafçısı" seçildi.



Sizce de gülümsemiyor mu? Florida'da fotoğraflanan bu köpekbalığının kocaman ve korkutucu gülümsemesiyle tanışın. Bu kare, Kolektif Portföy kategorisinde jüri üyeleri tarafından takdir edilen Fransız fotoğrafçı Galice Hoarau'nun portföyünden alındı.

Su altı koruma, macera ve keşif temalarına ışık tutan 2021 Okyanus Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde jüri, yarışmanın misyonunun 'okyanusun güzelliğine ve karşılaştığı tehditlere ışık tutmak' olduğunu açıkladı.

Batı Avustralya'dan Norveç'e, derin mavi denizi ve içindeki yaşamı tüm güzelliği ve karmaşıklığıyla sergileyen dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılar, mükemmel kareler yakalamak için köpekbalığı ve denizanası istilasına uğramış sularda yüzdüler.

Kanadalı fotoğrafçı Steven Kovacs'ın yakaladığı bu sarsıcı görüntü, Koruma kategorisinde büyük övgü aldı. Florida kıyılarında bir kertenkele balığının sigara filtresini yutmaya çalıştığını görüyorsunuz.

En büyük ödülü alan Aimee Jan, 2021 "Yılın Okyanus Fotoğrafçısı" oldu. Avustralyalı fotoğrafçının yeşil deniz kaplumbağası görüntüsü jüri tarafından birinci oldu ve binlerce fotoğrafın önüne geçti. Fotoğrafçı Henley Spiers, İskoçya kıyılarında görüntülediği nefes kesici sümsük kuşları çekimiyle ikinci oldu.

Kerim Sabuncuoğlu'nun ödül alan fotoğrafının hikayesi

Bu yılki Okyanus fotoğrafçılığı ödüllerini kazananlardan biri de Türkiye'nin tanınmış sualtı fotoğrafçılarından Kerim Sabuncuoğlu. Sabuncuoğlu, hayalet balıkçılığının yıkıcılığını gösteren müren balığı resminin ardındaki hikayeyi Guardian Gazetesi'nden Killian Fox'a anlattı.

"Temmuz ayında, Türkiye'de Bodrum açıklarında dalış yapan Kerim Sabuncuoğlu, Nikon D800 fotoğraf makinesini yanına almıştı. Suyun dibine ulaştıktan kısa bir süre sonra, deniz tabanında kırık bir olta gördü. Hala canlı olan kancalardan birine bir orfoz takılmıştı. Orfozu yüzeye çıkardı, kancayı çıkardı ve hayvanı serbest bıraktı. Sabuncuoğlu tekrar daldı ve işte o zaman fotoğrafını çektiği müren balığı ile karşılaştı. Yemden bir ısırık alan müren balığı, ete gizlenmiş kancaya takıldı. Çılgınca çırpındı ve oltaya dolandı. Sonunda boğuldu ve öldü."

Sabuncuoğlu dünya çapında bir sorun olan ve "hayalet avcılık" denen korkunç bir olaya tanıklık etmişti: "Bir balıkçı, ağını ya da oltasını her ne sebeple olursa olsun suyun altında bıraktığında, yıllar boyunca balık öldürmeye devam eder. Bu müren balığını o şekilde suda bıraksam, başka balıklar da kancaya takılıp ölmeye devam edeceklerdi."

İstatistiklere göre hayalet olta takımları, tüm deniz çöplerinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. ABD, 2000 - 2012 yılları arasında her yıl hayalet ağlara dolanan ortalama 11 büyük balina bilgisi verdi. Sabuncuoğlu'na göre bu şekilde ölen küçük balık ve deniz canlılarının sayısı milyonları buluyor.

National Geographic dergisinin fotoğrafçısı ve çevreci Cristina Mittermaier, Sabuncuoğlu'nu seçen jüri üyeleri arasındaydı. "Harika bir görüntü. Bakar bakmaz beni yakaladı. Sualtında vahşi yaşam, karadaki gibi değildir. Sualtında hayvanların yüz ifadeleri yoktur. Sabuncuoğlu'nun çektiği fotoğrafta müren balığı o dramatik duyguyu ileten bir yüz ifadesine sahip. Fotoğrafı gördüğüm anda bana o duyguyu verdi."

Sabuncuoğlu'na göre okyanusu keşfetme deneyimi uzay yolculuğuna benziyor. “Başka bir gezegene gidecek teknolojiniz veya paranız yoksa, hazırlanın ve suya atlayın. Sualtı bambaşka bir gezegen ve bu gezegendeki olağanüstü yaşamı başkalarına göstermek, hayatım boyunca yaptığım ve yapacağım en harika şey. Umuyorumki daha uzun yıllar sualtını görüntüleyeceğim ve daha fazla insana bunun nasıl yapılacağını öğreteceğim. Çünkü sualtının güzelliklerini insanlara göstermezsek, orada ne olduğunu kimse anlamaz, farkındalık oluşmazsa da onu koruyamazsınız. Bu kadar basit." diyor.

Kerim Sabuncuoğlu kimdir?

30 yıldan fazla süre tüplü dalış yapan Sabuncuoğlu 2002 yılında sualtı fotoğrafçılığına başladı. O zamandan beri okyanusun en harika karelerini fotoğraflıyor. Sabuncuoğlu dünyanın pek çok yerini dolaştı, Palau, Küba ve Galapagos adalarındaki deniz yaşamını fotoğrafladı, çalışmalarıyla birçok ödül kazandı. Tüm dünyanın yakından tanıdığı ünlü Fransız okyanus bilimci ve deniz subayı Jacques Cousteau'nun kurucuları arasında olduğu CMAS'ın (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques - Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Görsel Komisyon Başkanı'dır. Instagramda @kerimsabuncuoglu hesabından çektiği müthiş fotoğrafları izleyebilirsiniz.

İşte 2021 Ocean Fotoğraf Ödülleri'nden bir seçki