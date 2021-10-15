Yemek fotoğrafçılığında amatör ve profesyonel fotoğrafçıları ödüllendiren Pink Lady Yemek Fotoğrafçısı 2021'in kazananları açıklandı. Yemek Fotoğrafçısı Yarışması'nda birincilik ödülünü Çinli sanatçı Li Huaifeng aldı.
Li Huaifeng'in çektiği ve "Taste / Damak Zevki" adını verdiği aşağıdaki fotoğraf, sıcak ve güneşli bir günde, mutlu ve çocuklu bir aileyi yemek hazırlarken gösteriyor. Fotoğraf 4 Ekim 2016'da Licheng, Shanxi'de çekildi.
2021 yılı Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması için rekor kıran bir yıl oldu. Dünya çapında 70'ten fazla ülkeden 10 binden fazla başvuru yapıldı. 25'ten fazla farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çinli fotoğrafçı Li Huaifeng Taste adını verdiği fotoğrafla 5000 sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.
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F. Dilek Uyar'ın Tokat'ta çektiği bamya kurutma fotoğrafı, 'hasadı eve getirme' kategorisinde birinci oldu. Tokat'ta kadınlar çiçekli bamyaları tarladan toplayıp ipe diziyor, kuruyan çiçekler dökülüyor ve bamya kışın kullanıma hazır hale geliyor.
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Düğün Yemek Fotoğrafçısı kategorisinin birincisi. John Armstrong-Millar, Fransa.
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Yılın Şarap Fotoğrafçısı birincisi. Oscar Oliveras, İspanya
Château des Ganfards'ın sahibi Jean-Claude Géraud preslenmeye hazır Semillon üzümlerini kamyona dolduruyor.
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Yiyecek Stilisti Ödülü birincisi. Martin Grünewald, Almanya
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Pink Lady Günde bir Elma kategorisinin birincisi. Natalia Bogubowicz, Polonya
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