Yemek fotoğrafçılığında amatör ve profesyonel fotoğrafçıları ödüllendiren Pink Lady Yemek Fotoğrafçısı 2021'in kazananları açıklandı. Yemek Fotoğrafçısı Yarışması'nda birincilik ödülünü Çinli sanatçı Li Huaifeng aldı.

Li Huaifeng'in çektiği ve "Taste / Damak Zevki" adını verdiği aşağıdaki fotoğraf, sıcak ve güneşli bir günde, mutlu ve çocuklu bir aileyi yemek hazırlarken gösteriyor. Fotoğraf 4 Ekim 2016'da Licheng, Shanxi'de çekildi.

2021 yılı Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması için rekor kıran bir yıl oldu. Dünya çapında 70'ten fazla ülkeden 10 binden fazla başvuru yapıldı. 25'ten fazla farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çinli fotoğrafçı Li Huaifeng Taste adını verdiği fotoğrafla 5000 sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.