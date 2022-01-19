2021 yılında en çok sipariş verilen Yemeksepeti lezzetleri, Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm oldu. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adet ile çiğ köfte dürüm oldu.

Bu dönemde meze siparişleri 4,5 katına, kahve siparişleri 2,5 katına, dondurma siparişleri ise 2 katına çıktı. Kahvaltı mutfağında ise %73 sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6.250 TL’ye ulaştı ve yılın en çok sipariş veren kullanıcısı ise bir sene içinde tam 2.047 kez Yemeksepeti’ni tercih etti.

Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021 yılında hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla ise yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.

Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde “Yeşili Koruyalım” seçeneğini işaretleyerek, siparişlerinin yanında plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.