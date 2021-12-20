2021'de en çok hangi tarifleri aradık?

1. Güllaç tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar Türk mutfağındaki yerini koruyan güllaç Ramazan ayının geleneksel tatlarından biri ve bu senenin en çok aranan tarifi.

2. Soğuk baklava tarifi

Kilo almak istemeyenlerin kaorisinin azlığı nedeniyle tercih ettiği, hafif ve farklı lezzeti ile damakları tatlandıran soğuk baklava bu yılın en çok aranan tariflerinden biri oldu.

3. Taco tarifi

Geçtiğimiz yıllarda İsveç'te yayın yapan Metro gazetesi "Yediğiniz tako için Türklere teşekkür edin. Meksika'nın geleneksel yiyeceği Taco Türklere aittir" başlıklı bir haber yayınlamıştı. Filistinli antropoloji uzmanı Ali Qleibo, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 36 bin kişinin Osmanlı topraklarından Meksika'ya göç ettiğini ve bu insanlar sayesinde Meksika'nın, Osmanlı yemeği ''şavarma'' ile tanıştığını kaydetti. Shawarma, Slav ülkelerindeki en ünlü Orta Doğu yemeklerinden biri.

4. Tulumba tatlısı tarifi

Sofraların en lezzetli tatlılarından olan Tulumba tatlısı aynı zamanda geleneksel bir öneme de sahip.

5. Sufle tarifi tencerede

Akışkan ve yoğun çikolatalı tadı, vanilyalı dondurma ile buluşunca hafifler ve sıcak-soğuk bir lezzet ortaya çıkar. İşte sufle tarifi. En çok arattığımız tariflerden...

6. Galette tarifi

Galette tarifi tart tarifine benziyor.

7. Gulaş tarifi

9. yüzyılda Macar çobanlar, sürüleri otlatmaya götürmeden önce yola çıkarken, yanlarına taşıyabilecekleri yiyecekler alırdı. Kuşbaşı etleri soğan ve diğer tat vericilerle birlikte ağır ateşte yağı eminceye dek pişirir, daha sonra yemeği kurutur ve koyun işkembesinden yapılan tulumlarda saklardı. Kurutulmuş haldeki yiyeceğin yenilecek kadarına su katarak, yemek ya da çorba şeklinde hazırlardı.

8. Çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte, Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden birisi. Özellikle son dönemde etsiz çiğ köfte ile hemen hemen herkesi erişebildiği bir yemek haline geldi. İşte evinizde yapmanız için pratik ve lezzetli çiğ köfte tarifi

9. Panna cotta tarifi

Panna cotta, krema biçiminde ve google da çok aranan bir tatlı. Ne kadar güzel olduğu içinde herhangi bir pütür olmaması ve ipeksi bir dokuya sahip olmasıyla anlaşılıyor. İşte tarifi...

10. Cizleme (Kahvaltılık krep) tarifi

Bazı köylerde krepe hala çizleme derler. Pekmeze banarak, ayranla, peynirle günün her saati yenebilir.