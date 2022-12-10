2022'nin en pahalı şehirleri

Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık anketine göre, yükselen enerji fiyatları küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı metropolü oldu ve bu unvanı Singapur'la paylaştı. EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporuna göre, geçen yılın lideri Tel Aviv ikinci sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi.

2022'de dünyanın yaşanması en pahalı 10 şehri

1. New York ve Singapur

3. Tel Aviv, İsrail

4. Hong Kong ve Los Angeles

6. Zürih, İsviçre

7. Cenevre, İsviçre

8. San Francisco, Kaliforniya

9. Paris, Fransa

10. Kopenhag, Danimarka