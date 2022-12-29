Pandemiyle birlikte içimizden fırlayan gizli aşçı mutfaktan çıkamaz oldu… E hani güzel de oldu. Dışardan beslenmenin bedene ve özellikle bütçeye zararları ortada. Ne demiş büyüklerimiz: ”Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”

Hhevesli, meraklı ve gayretli mutfak şeflerinin imdadına Google yetişmiş. 2022 de google’da en çok aranan yemek tariflarinde sıralamaya;

Hindistan mutfağından Paneer Pasanda ilk sırada listeye girmiş, arkasından ev keki, çikolata parçacıklı ve tuzlu cookie, geceden ıslatılan yulafla yapılan pudingler, tarçınlı rulo, irmik helvası, pankekler, babaganuş, bulgur pilavı ve makarna salatası gelmiş.

Görünen o ki dolmalar, sarmalar, börekler, mantılar anne mutfaklarında kalmış. Daha kolay ve pratik olan aranan olmuş, gözdemiz olmuş. Ruh halimize göre bazan daha fit bazan’da antidepresan yerine kolay tatalılara sarılmışsız…

2022 öyle böyle kimi zaman mutfaktaki soğanın gözümüzü yaşatmasıyla, kimi zaman biberin acısıyla, kimi zaman mis kokulu ev kekinin yumuşak huzuruyla kimi zaman da bir salatanın hafifliği ile geçti gidiyor.

Geçen yıl bu zamanlar konan hedefler, yeni yıldan beklentiler, umutlar her yıl olduğu gibi bu yıla 2023’e devredildi, başa dönüldü listeye ilaveler yapıldı…

Derken 31 Aralık veda için kapımızda

“Yeni yıla nasıl girersek bütün yıl öyle geçer” kafasına girelim gereğini yapalım yiyelim içelim coşalım, ama öyle yeni yıl paket programlarına ruhumuzu kaptırıp borçlanarak da girmeyelim, sonuçta nasıl girersek öyle geçecek ya...

“Gelen gideni aratmasın” kafasındaysanız hem keseye hem bedenlere hem de ruhumuza iyi gelecek arkadaş eş dostla kocaman bir yeni yıl sofrası yapalım, görev dağılımında salata, zeytinyağlı, kuruyemiş, meyve, çerez, tatlı, kestane konuklara bırakılsın.

Ev sahibide gecenin anlam ve önemine uygun masanın assolistini hazırlasın… Ama öyle koca hindi allanıp pullanıp nazlanıp bütün gün ocağın başında beklenmesin, aynı lezzette özel sofraların kurtarıcısı, Türk mutfağının ritüel nitelikli davetlerin düğünlerin törenlerin tüm özel günlerin vazgeçilmezi ve hepimizin aşkı doyurucu hindili iç pilavı pişirsin… İsmi ”Yeni Yıl Umut Pilavı” olsun, taneleri kadar bereketli, masada ki dostlar kadar güven ve umut dolu bir yıl olsun hepimize.

YENİ YIL UMUT PİLAVI

MALZEMELER

1 adet kuru soğan

Yarım kg haşlanmış hindi (yada tavuk) istenilen şekilde doğranmış

1 kase haşlanmış ayıklanmış kestane

1 adet rendelenmiş havuç

1 çay kaşığı ile yenibahar, tuz

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı haşladığımız hindi veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Soğanlar yemeklik doğranır, yağda kavrulur, rendelenmiş havuçlar ilave edilerek kavurma işlemine devam edilir.

Haşlanmış ve istenilen şekilde hazırlanmış hindi etleri, kestane ve yıkanıp süzülen pirinçler ilave edilir.

Tuzu, yeni baharı ve suyu da ilave edilerek kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.

Dinlenlendikten sonra tencere deki pilav servis tabağına ters çevrilir.

Afiyet olsun