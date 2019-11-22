500 yıllık Da Vinci dönemi menüsü

İtalyan gastronomi kültürünün tüm dünyada eş zamanlı tanıtımı amacıyla İtalyan Dışişleri Bakanlığının organize ettiği İtalyan Mutfağı Haftası, 18-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
1885 yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurulan ve 134 yıldır iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik sayısız faaliyetler gerçekleştiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen haftayı ünlü İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin 500'üncü ölüm yıl dönümü anısına, o döneme ait yemeklerle hazırlanan özel bir menü ile kutladı.
Ünlü İtalyan Şef Giancarlo Gottardo, dönemin en sevilen yemeklerinden oluşturduğu menüyü Casa d’Italia’da düzenlenen organizasyonda İtalyan otoriteler ve gastronomi dünyasının beğenisine sundu.
Düzenlenen yemekte İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkan Yardımcısı Stefano Kaslowski, Genel Sekreter Fatih Ayçin ve Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
YEMEK ULUSAL KİMLİĞİMİZ
İtalyan Mutfağı Haftası etkinliğinin ülkenin gastronomisini, mutfağını ve kültürünü dünya çapında yükseltmeyi hedeflediğini belirten İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, etkinliği düzenleyerek buradaki diğer tüm İtalyan kurumlarına işbirliği ortamı sağlayan İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneğine teşekkür etti.
Etkinliğin aynı zamanda İtalyan kültürü ile İtalyan mutfağı arasındaki etkileşimi tüm başarısıyla göstermek istediğini kaydeden Sgarbi, "Yemek bizi sadece hayatta tutan bir şey değil aynı zamanda ulusal kimliğimiz, bizi bir arada tutan önemli bir unsur ve kültürümüz için de çok önemli. İtalyan kültürü söz konusu olduğunda Leonardo Da Vinci'yi es geçemeyiz. Hele de ölümünün 500. yılı olduğu düşünüldüğünde..." ifadelerini kullandı.
Sgarbi, Da Vinci anısına yapılan etkinliğin sanattan mühendisliğe pek çok alanda dünyanın bilinen en büyük dahilerinden biri olan ünlü İtalyan sanatçının çok iyi bilinen yönleri dışında mutfakla arasındaki pek de bilinmeyen bağlantıyı öne çıkarma fırsatı verdiğini belirtti. Sgarbi, Da Vinci ile birlikte İtalya'nın yemek ve kültürünü hep birlikte tek bir masada kutlamanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.
MENÜ GEÇMİŞTEN ESİNLENEREK OLUŞTURULDU
Şef Giancarlo Gottardo da hazırladığı menü ile ilgili sunumunu yaparken, Leonardo Da Vinci’nin yaşadığı dönemde, yani bundan 500 sene evvel, beslenme zincirinde yavaş pişirme tekniği ve avcılığın büyük önem taşıdığını söyledi. Geyik eti, ördek, bıldırcın, yaban domuzu ve tavşan gibi hayvanların beslenmenin ana unsurlarını oluşturduğunu kaydeden Gottardo, güne özel hazırlanan menünün de bu nedenle geçmişten esinlenerek oluşturulduğunu belirtti.
Şef Giancarlo Gottardo'nun hazırladığı menüde başlangıç olarak ördek terin ve kuru meyve hoşafı servis edilirken, ana yemek olarak orman mantarlarıyla doldurulmuş ve fırınlanmış bıldırcın konfi, safranlı risotto eşliğinde sunuldu. Tatlı olarak ise misafirlere kestane püresi, kavrulmuş fındık, badem sütü jölesi ve tarçın esansı ile servis edilen ayva tatlısı ikram edildi.
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