Acı kırmızı biberin 5 önemli faydası

Metabolizmayı hızlandırıyor

Acı biber tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Lifli yapısı ve acı etkisi bağırsakların çalışmasını sağlıyor ve kabızlığı önlüyor. Acı biber metabolizmayı hızlandırdığı için kilo kontrolü yapmak isteyenlerin de tüketmeyi düşünebileceği bir besin. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmalı. Günde 2 adedi geçmemekte fayda var. Aksi halde fazlası, özellikle ülser varsa midede sorunlara neden olabiliyor.