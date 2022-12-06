Ahlat Taş İşçiliği Geleneği UNESCO listesinde

Türkiye’nin ulusal dosya olarak sunduğu Ahlat Taş İşçiliği Geleneği, Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılmakta olan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Ahlat Taş İşçiliği Geleneği’nin UNESCO listesine girmesiyle Türk taş işçiliğinin, uluslararası toplumla buluşma sürecine önemli bir halka daha eklenmiş oldu.
2000 yılında UNECO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları, bu şanlı mirasın bin yıllık Anadolu geçmişini günümüze taşımıştır ve bu miras günümüz taş ustaları tarafından Ahlat’ta yaşatılmaktadır.
Cami, han, kervansaray, medrese, köprü gibi kamu eserleri ve mezar taşları, en eski Türk yurtlarından başlayarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu eserlerde izlenebilen bir süreklilik, usta-çırak ilişkisiyle korunan kültürel birikim, kimlik ve aidiyet gözlenmektedir.
Ancak çevremizdeki ülkeler bu miras unsurlarının üzerindeki izlerimizi silme, yıkıp yok etme ve “biz yaptık” diye sahip çıkma girişimlerini sürdürmektedir.
Türk taş işçiliği geleneğini Türk coğrafyasını ve Osmanlı etki alanlarını dikkate alarak daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde tanımak ve tanıtmak gerekmektedir.
Ahlat Mezar Taşları ve bugün de yaşayan Ahlat Taş İşçiliği Geleneği’nin UNESCO yolculuğu, bu sanatı yeniden yorumlama ve yararlanma açısından yeni bir başlangıç olarak alınabilir.”
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