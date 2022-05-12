Akçakoca Gastronomi Festivali başladı

Festivalde düzenlenen panelde konuşmacılar gıdayı kontrol edenin dünyayı kontrol edebileceğini söylediler.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı iş birliğiyle organize edilen, Akçakoca Gastronomi Festivali düzenlenen panel ve birçok uygulamayla başladı.
Türkiye’nin en ünlü şefleri, meslek profesyonelleri, farklı üniversitelerden akademisyenler, alanında uzman konuklar ve öğrenciler başta olmak üzere gastronomi alanına gönül verenlerin bir araya geldiği program Serkan Apak ve öğrencisi Ece Lokum’un müzik dinletisi ile başladı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci iki gün süresince konuk edecekleri Türkiye’nin kıymetli şeflerinin Türk ve dünya mutfağıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklarını söyleyerek, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun bir marka olduğunu sözlerine ekledi.
Akçakoca turizmine katkıları olacak
Programda konuşan Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, geleceğin şeflerinin sektörün önde gelen şeflerinden öğrenecekleri bilgi ve tecrübelerle mesleklerinde en iyi yerlere geleceklerini dile getirdi. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği Akçakoca Gastronomi Festivali’nin turizm sezonu başlarken Akçakoca’da gerçekleştirilmesinin turizmin gelişmesi anlamında da katkıları olacağını ifade ederek programın hayata geçirilmesinde emek verenlere teşekkür etti.
“Türk mutfağında sürdürülebilirlik”
Açılış konuşmalarının ardından Beykent Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı TV Programcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat Özata’nın yönetiminde Türk Mutfağında Sürdürülebilirlik konulu panele geçildi. Panelde konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Sürdürülebilirlik kavramının gastronomi alanı için uzun bir yol ve anahtar bir kelime olduğuna işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Esat Özata, eğitimde Türk mutfağına yakışır ortamların oluşturulduğu için öğrencilerin şanslı olduklarını dillendirdi.
Gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol eder
Türkiye’nin gastronomi turizmi ülkesi olduğunun vurgulandığı panelde, kendi kültürümüzü tanıyıp sürdürülebilir kıldığımız takdirde ülkemizin gastronomi alanında çok iyi yerlere geleceği ifade edildi. Gıdayı kontrol edenin, dünyayı kontrol edeceğinin altını çizen konuşmacılar, gerçek tohumlara ve bu tohumları yaşatacak bireylere olan ihtiyaca dikkat çektiler. Yemek turizminde yabancı turistlere yönelik daha fazla tanıtıma gereksinim olduğunu belirten konuşmacılar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak önemli değerlendirmelerde bulundular.
Lezzet şölenine sahne oldu
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu’nda dereceye giren öğrencilere Şef Ceketi giydirme töreni ile devam eden Akçakoca Gastronomi Festivali’nin öğleden sonraki bölümü adeta lezzet şölenine sahne oldu. Kariyerinde başarıya ulaşmış şefler, mutfakta uygulamalar gerçekleştirdi. Yöresel mutfak, yöresel tatlılar, dünya mutfağı, dünya mutfağı tatlılarının en seçkin uygulamalarıyla programa imzalarını attı.
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