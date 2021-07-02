Her şey gibi yaşadığımız süreçte festivalleri de, kutlamaları da, hasatları da çok özlemişiz. Ne güzel festivalleri ertelemişiz. Enginar festivali, Ot festivali, Retro festivali, Çikolata festivali, Kahve festivali… Kiminde yeni lezzetlerle tanışmışız, kiminde bağların içinde ne hayaller kurmuşuz, kiminde nostalji yapmışız, kiminde müziğin kollarına bırakmışız kendimizi, kiminde mis gibi bir fincan kahveye dünyaları sığdırmışız. Akdeniz’in şifalı kızı lavantaya gelince kokusuyla, rengiyle, yaz aylarının en vazgeçilmez festivallerinden, hasatlarından olmuş.

Bu mis kokulu çiçeğin maviden mora çalmış rengi bizleri dinlendiriyormuş, sakinleştiriyormuş, stresimizi azaltıyormuş, pozitif hissetmemizi sağlıyormuş ayrıca gücün ve ihtişamın sembolüymüş. Şu günlerde en çok ihtiyacımız olan bu değil mi? Bembeyaz lavantalar güzelliği ve yenilenmeyi simgelediği gibi sevenlerin birbirine hediye ettiği o güzel buketin içinde sadakat

ve bağlılık varmış.

Salihli, İkizce Çiftliği’nde lavantaların hikâyesi diş hekimi ve iki girişimci kadın olan Adile Şölen ve Çiğdem Ergelen’in 70 dönüm üzerinde kurdukları mor hayallere, lavantalarla başlamış. İkizce adını da hem iki tepenin üzerinde olmasından dolayı hem de “İkiz değiliz ama İkizceyiz” diyerek babalarından kalan arazinin çocuklarına, torunlarına hatıra kalması ve bu topraklara iz bırakmasını istemişler. Akdeniz’in mis kokulu kızının tohumlarını oraya atmışlar. Çorak topraklarda yetişen güzel mi güzel Akdeniz’in şifalı kızı lavanta, başta kozmetik olmak üzere birçok alanda kullanımı yaygınlaşmış. Ayrıca bu iki girişimci kadının diğer bir hedefi de Salihli’de doğan, Salihli’de yaşayan, Salihli’de ekmek yiyen kadınların, genç kızların bir anlamda “tarımsal kurtuluşu” olsun istemişler. Hem memleketlerine hem de orada yaşayan kadınlara bir katma değer oluşmasını istemişler. Geçen yıl temelleri atılan, bu yıl ikincisi düzenlenen bir festivale dönüştürmüşler. Artık Salihli bu mis kokulu leylak rengi lavanta tarlalarıyla, başarılı iş kadınlarıyla anılmakta.

Güneşe yüzünü dönen, mor renkli, mis kokulu, Akdeniz’in şifalı kızı lavantayı yakından tanıyalım.