Her şey gibi yaşadığımız süreçte festivalleri de, kutlamaları da, hasatları da çok özlemişiz. Ne güzel festivalleri ertelemişiz. Enginar festivali, Ot festivali, Retro festivali, Çikolata festivali, Kahve festivali… Kiminde yeni lezzetlerle tanışmışız, kiminde bağların içinde ne hayaller kurmuşuz, kiminde nostalji yapmışız, kiminde müziğin kollarına bırakmışız kendimizi, kiminde mis gibi bir fincan kahveye dünyaları sığdırmışız. Akdeniz’in şifalı kızı lavantaya gelince kokusuyla, rengiyle, yaz aylarının en vazgeçilmez festivallerinden, hasatlarından olmuş.
Bu mis kokulu çiçeğin maviden mora çalmış rengi bizleri dinlendiriyormuş, sakinleştiriyormuş, stresimizi azaltıyormuş, pozitif hissetmemizi sağlıyormuş ayrıca gücün ve ihtişamın sembolüymüş. Şu günlerde en çok ihtiyacımız olan bu değil mi? Bembeyaz lavantalar güzelliği ve yenilenmeyi simgelediği gibi sevenlerin birbirine hediye ettiği o güzel buketin içinde sadakat
ve bağlılık varmış.
Salihli, İkizce Çiftliği’nde lavantaların hikâyesi diş hekimi ve iki girişimci kadın olan Adile Şölen ve Çiğdem Ergelen’in 70 dönüm üzerinde kurdukları mor hayallere, lavantalarla başlamış. İkizce adını da hem iki tepenin üzerinde olmasından dolayı hem de “İkiz değiliz ama İkizceyiz” diyerek babalarından kalan arazinin çocuklarına, torunlarına hatıra kalması ve bu topraklara iz bırakmasını istemişler. Akdeniz’in mis kokulu kızının tohumlarını oraya atmışlar. Çorak topraklarda yetişen güzel mi güzel Akdeniz’in şifalı kızı lavanta, başta kozmetik olmak üzere birçok alanda kullanımı yaygınlaşmış. Ayrıca bu iki girişimci kadının diğer bir hedefi de Salihli’de doğan, Salihli’de yaşayan, Salihli’de ekmek yiyen kadınların, genç kızların bir anlamda “tarımsal kurtuluşu” olsun istemişler. Hem memleketlerine hem de orada yaşayan kadınlara bir katma değer oluşmasını istemişler. Geçen yıl temelleri atılan, bu yıl ikincisi düzenlenen bir festivale dönüştürmüşler. Artık Salihli bu mis kokulu leylak rengi lavanta tarlalarıyla, başarılı iş kadınlarıyla anılmakta.
Güneşe yüzünü dönen, mor renkli, mis kokulu, Akdeniz’in şifalı kızı lavantayı yakından tanıyalım.
- Güneşi çok sever kendileri, hem toprak hem iklim bakımından ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde yetişir.
- Akdeniz’in mor kızı, sulama konusunda da çok rahattır. Toprağı aşırı kumlu değilse neredeyse suya hiç ihtiyaç duymaz.
- Işığı çok sever evin en güzel köşesinde yerini alır.
- Sürekli bir bakıma ihtiyacı yoktur. Üç senede bir kez gübrelenebilir.
- 20 ile 60 cm arasında boylanabilir.
- Çalı görünümlü olan Lavanta, çok yıllık bir bitkidir.
- Haziran ve temmuz aylarında açar bu mis kokulu çiçek.
- Maviden mora çalan çiçekleri boru görünümlü şekilde dik büyür.
- Lavantanın yaklaşık 30 türü olduğu ama bunlardan yalnızca bir kaçının faydalı olduğunu eminim bilmiyorduk.
- Lavanta çiçeği ve biberiye karışımı baş ağrısı çekenler için birebir.
- Lavanta yağından uyku spreyi hazırlanabilir.
- Uçucu yağ olarak kozmetik ve parfüm sektörünün vazgeçilmezidir.
- Güzel kokusuyla sabunlara, parfümlere esans olarak eklenmiş.
- Tüm bunların yanı sıra bedene olan faydasından tıbbi olarak da kullanılır.
- Genellikle tüketimde lavanta çiçeği kurusu kullanırken, yağı ise cilt ve saç için kullanılır.
- Kurutulan lavantalar çay olarak da tüketilebilir.
- Lavanta balı hoş kokusu, tadı ve hafifliği ile diğer ballardan ayrılmakta ve tercih edilmektedir.
- Lavanta suyu, cildi silerek temizlemek amacıyla tonik gibi kullanılmaktadır.
- Mide sorunlarının giderilmesinde de çok etkilidir.
- Sinirleri gevşeterek uyku sorunlarını çözer.
- Kokusuyla huzursuzluğu giderir sakin ve dingin olmanızı sağlar.
- Ev kazalarında ufak tefek yanıkları çabucak iyileştirir.
- Akne ve sivilcelere iyi gelen lavanta, yağ oranını da dengeler.
- Gelin çiçeklerinden vazgeçilmezi olan lavanta, buketler arasında ilk sırada yerini alıyor.
- Mis kokulu esanslar sayesinde düğün davetiyelerine eklenmeye başladı.
- Hediyelik olarak dağıtılan sabunlarla, benzersiz bir düğün hatırası bırakabilirsiniz. Bu yıl kaçırdıysanız üzülmeyin, önümüzdeki yıl birinden birini yakalayın.
- Haziran ayında Edirne, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lavanta Tarlası’nda,
- Haziran ve Temmuz aylarında İzmir, Seferihisar Lavanta Festivali’ne,
- Temmuz ayında Isparta, Kuyucak Lavanta Festivali'ne,
- Temmuz ayında 3’üncüsü düzenlenecek olan Manisa, Salihli Lavanta Festivali yeniden katılabilirsiniz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!