Salgın nedeniyle en çok yaptığımız şey takıntılı bir şekilde sürekli el yıkamak.

Barajlarımız boşalıyor. Geçtiğimiz son 10 yılda mart ayı sonu itibariyle barajlardaki doluluk oranları yüzde 90’larda olurken bu yıl mart ayı sonunda yüzde 65 seviyesinde kaldı. Suyu bu şekilde kullanmaya devam edersek yazın oldukça zor günler bizi bekliyor.

Evde suyun boşa akmasına izin vermemek ve çocuklarımıza bu konuda örnek olmak en önemli kuralımız olmalı. Çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak, duşu biraz kısa tutmak, ev temizliği için kullandığımız suyu biriktirip tuvaletlerde kullanmak bu günlerde hızlı ve acil bir şekilde alabileceğimiz önlemlerden olabilir.

Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Artan insan nüfusu ve kentleşme daha fazla su ihtiyacı yaratıyor ve dünyanın bu kadar suyu yok. Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele. 24 maddede su tasarrufu yapmanın yollarını derledik. Hepsi son derece kolay, basit. Tek yapmamız gereken alışkanlık haline getirmek.

Su boşa akmasın diye evlerde su tasarrufu yapmanın pratik yolları