Anadolu lezzetlerini öğreniyorlar

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris ve akademisyenler, üniversitenin mutfak bölümünde sebzeli Çin makarnası ve harire tatlısını öğrencilerle uygulamalı olarak yaptı. Aşçılık ve mutfak sanatı bölümü öğrencileriyle birlikte öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle birleştirdiklerini söyleyen Rektör Demir, “Geleneksel bin yıllık, iki bin yıllık Anadolu kültürü yemeklerini bir arada harmanlayıp önümüzdeki zaman dilimi içerisinde uluslararası fuarlarda, uluslararası arenalarda birer dünya vatandaşı olarak alanında uzman bireyler olarak mezuniyetlerinde iş dünyasına hazırlanma imkanlarına şimdiden kavuşmuş oluyorlar. Batman Üniversitesi olarak bu alt yapıyı öğrencilerimize hazırlanmış olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 2019'dan beri aktif bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına devam ettiğini kaydeden Aşçılık Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Gül, "9 öğrenci ile başladıkları serüvenlerine 85 öğrenci ile yollarına devam ettiklerini söyledi. Gül, “Okulumuz da dünya mutfakları ve yöresel mutfakların yanı sıra Batman'a ait ürünleri de öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrenciler, öğrendikleri bu bilgileri ve donanımlarının hepsini sektörel deneyimlerine yansıtıyor. Bugün sebzeli Çin makarnası yaptık. Yine yöresel olarak da harire tatlısı yaptık” diye konuştu.
Hasankeyf Yüksek Meslek Okulu aşçılık programı ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Oğuz ise dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlere de yer verdiklerini belirtti. Oğuz, “Bugün okulumuzda harire tatlısı ve Uzakdoğu mutfağından sebzeli nadıl yaptık. Burada sektöre hazırlık yapıyoruz. Dünya mutfağı dahilinde ve sektörde bulunan yöresel lezzetlerin tamamı okulumuzda uygulamalı şekilde yapılıyor. Çocukluktan beri yemeğe ilgim var. Bunun üzerine okulda çeşitli bilgiler kattık. Hem de okulumuzun desteğiyle sektörde diğer arkadaşlarımla birlikte Didim’de çalışarak deneyim kattık” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!