Anneler Günü için 5 harika kek tarifi

Anneler Günü için harika kek tariflerinden 5 tanesini bir araya getirdik.

Hem görüntüleri, hem kokuları hem de tatları ile Anneler Günü’ne lezzet katmaya hazır mısınız?

Sihirli Çikolatalı Kek

MALZEMELER

Yarım bardak yumuşak tereyağı

2 bardak oda sıcaklığında süt

1 bardak un

Yarım bardak kakao

4 yumurta

1,5 bardak toz şeker

1 çay kaşığı espresso kahve

1 çay kaşığı vanilin

Süsleme için çilek ve pudra şekeri

NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta kakao ve unu karıştırıp kenara ayırın. Bir başka kapta yumurtaların beyazlarını sarılarından ayırıp bir kenara koyun. Üçüncü bir kapta yumurtaların sarıları ile şekeri, solgun bir sarı renge gelene kadar mikserden geçirin. Tereyağını, espressoyu, vanilini katıp karıştırmaya devam edin. Kakao ile un karışımını ilave edip mikserle iyice karıştırın. Sütü de ekledikten sonra mikserin hızını düşürün, yumurta akları ile sirke karışımını da ilave edip yavaş hızda mikserden geçirmeye devam edin. Fırın önceden 160 derecede ısıtın. Kek kalıbını yağlayın. Karışımı kek kalıbına alın, 50-60 dakika, kekin içi iyice pişene kadar fırında tutun. İyice soğuduktan sonra çilek ve pudra şekeri ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Vanilyalı yuvarlak kek

MALZEMELER

1,5 bardak yumuşamış tereyağ

2 bardak toz şeker

4 yumurta

1 çay kaşığı vanilin

3 bardak un

6 çay kaşığı mısır unu

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 bardak süt

Üstü için

2,5 bardak pudra şekeri

5 çay kaşığı süt

Yarım çay kaşığı vanilin

1 tutam tuz

NASIL YAPILIR?

Önce keki yaparak başlıyoruz. Fırını 160 derecede ısıtıp kek kalıbını yağlayın. Derin bir kapta tereyağ ve şekeri mikserle iyice karıştırın. Yumurtaları karışıma ekleyip mikserden geçirmeye devam edin. Son olarak vanilyayı ekleyin. Bir başka kapta unu, mısır ununu, kabarta tozunu ve tuzu karıştırın. Bu toz karışımın yarısını mikserden geçirdiğiniz sıvı karışıma ekleyin. Mikserden iyice birbirlerine karıştıktan sonra sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Kalan toz karışımı da ekleyip tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olana dek devam edin. Keki fırın kabına alıp içi pişene kadar, yaklaşık 55 dakika fırında tutun, çıkartıp 10 dakika dinlendirin. Üstünün sosu için pudra şekeri, vanilin, süt ve tuzu iyice karıştırıp kalıptan çıkarttığınız kekin üzerinde yavaşça dökün ve servis edin.

Çilekli Kek

MALZEMELER

Şurup için; 450 gram çilek, 2 çay kaşığı toz şeker, yarım limon suyu

Kek için; 2 bardak un, 3 çay kaşığı mısır unu, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, yarım bardak yumuşamış tereyağ, 1 bardak toz şeker, 2 yumurta, 1 bardak çilek şurubu (hazırlayacağız),1 çay kaşığı vanilin, ¾ bardak süt (dilerseniz daha pembe bir renk alması için gıda boyası ekleyebilirsiniz)

Kreması için; 225 gram labne peynir, yarım bardak yumuşamış tereyağ, çeyrek bardak çilek şurubu (hazırlayacağız),6 bardak pudra şekeri, 2 çay kaşığı şekerli krema, 1 çay kaşığı vanilin, 1 tutam tuz, süsleme için çilek

NASIL YAPILIR?

Öncelikle şurubu hazırlayacağız. Çilekleri blenderden geçirin, şekeri ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Orta ateşte, aralıklarla karıştırarak 25 dakika kadar pişirin. 1,5 bardak çilek şurubunu ocaktan alınca ve iyice soğumaya bırakın.

Fırını 160 derecede ısıtın. Yuvarlak bir pasta kalıbını yağlayın. Genişçe bir kapta un, mısır unu, kabarta tozu ve tuzu karıştırın. Bir başka kapta tereyağ ve şekeri yumuşak bir kıvama gelene kadar mikserden geçirin. Yumurtaların önce birini karışıma ekleyip karıştırın, ardından diğeri için de aynısını yapın. Çilek kompostosunun 1 bardaklık kısmını ve vanilyayı karışıma ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyip devam edin. Son olarak da un karışımını ekleyin, hepsi iyice karışana kadar mikserden geçirin. Dilerseniz pembe gıda boyasını da bu aşamada katabilirsiniz.

Bu aşamada, kek karışımını yuvarlak kek kalıbının içine dilerseniz bir defada koyup piştikten sonra ortasından ikiye kesebilirsiniz. Dilerseniz daha küçük iki kek kalıbına karışımı ikiye bölüp ayrı ayrı pişirebilirsiniz.

Kreması için, geniş bir kapta labne ve tereyağını mikserden geçirin. Kalan çilek şurubunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Pudra şekerini ekleyip karıştırın, son olarak da şekerli krema, vanilin ve tuzu karışıma ilave edin. Karışımı kekin üzerine süreceğimiz için kıvamının çok yumuşak olmaması gerekiyor, krema ekleyerek daha tok bir kıvam elde edebilirsiniz.

Kek tabanlarının önce birini tabağa yerleştirin, kremayı üzerine sürüp ikinci katı üzerine yerleştirin. Tüm kremayı üzerine ve yanlarına ince bir katman şeklinde eşit olarak sürün. Üzerine çilekleri yerleştirip servis edin.

Sarı Kek

MALZEMELER

2 bardak un

3 çay kaşığı mısır unu

1,5 çay kaşığı kabarta tozu

1 çay kaşığı tuz

1 bardak yumuşamış tereyağ

1 bardak toz şeker,

yarım bardak esmer şeker,

2 yumurta, ayrıca 6 yumurta sarısı,

2 kaşık vanilin,

¾ bardak süt

Kreması için; 1 bardak yumuşamış tereyağ, 3 bardak pudra şekeri, 1 bardak şekersiz kakao tozu, 1/3 bardak şekerli krema, 1 çay kaşığı vanilin, 1 tutam tuz.

NASIL YAPILIR?

Keki yaparak başlayacağız. Fırını 160 derecede ısıtın, yuvarlak kek kalıbını yağlayın.

Derin bir kapta un, mısır unu, kabarta tozu ve tuzu karıştırıp kenara alın Başka bir derin kapta, önce tereyağ ve şekeri karıştırın. Yumurtaları ve yumurta sarılarını her birini teker teker ekleyip karıştırarak devam edin. Vanilyayı ekleyip karıştırın, un karışımını ekleyip karıştırmayı sürdürün. En son sütü ekleyip yeniden karıştırın.

Kekimiz iki parçadan oluşacak, dolayısıyla karışımı yuvarlak kek kalıbının içine dilerseniz bir defada koyup piştikten sonra ortasından ikiye kesebilirsiniz. Dilerseniz daha küçük iki kek kalıbına bölüp ayrı ayrı pişirebilirsiniz. Pişirme işlemi kekin kalınlığına göre değişecektir, içi piştiğinde fırından çıkarıp 10 dakika dinlendirin, fırın tepsisinden çıkartıp soğumaya bırakın.

Kreması için, derince bir kapta tereyağ, pudra şekeri ve kakaoyu mikserden geçirin. Krema, vanilin ve tuzu ekleyin.

Kek tabanlarından önce birini tabağa koyun, kremayı üstüne serip ikinci kat yerleştirin. Tüm kremayı kekin üstüne ve yanlarına eşit olacak şekilde ince bir tabaka halinde sürün. Üzerini dilerseniz süs şekerlerle süsleyebilirsiniz.

Melek Kek

MALZEMELER

1 bardak un

Çeyrek bardak mısır unu

Yarım çay kaşığı tuz

12 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı krem tartar

1,5 bardak toz şeker

1 çay kaşığı vanilin

Süsleme için: Krem şanti ve çilek

NASIL YAPILIR?

Fırını 160 derecede ısıtın, kek kalıbını yağlayın. Un, mısır unu ve tuzu karıştırıp kenara alın. Derince bir kapta yumurtaların beyazlarını ve krem tartarı iyice karıştın. Şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Un karışımının önce yarını ekleyip iyice karıştın, ardından kalan kısmını ekleyip karıştırmaya devam edin. Yumurta beyazlarının sönmemesine dikkat edin. Karışımı kek kalıbına dökün ve 35-40 dakika fırında pişirin. Çıkardıktan sonra 15 dakika dinlendirin ve ardından tabağa alın. Krem şanti ve çilek ile süsleyin