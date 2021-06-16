Akdeniz’in en çok tercih edilen destinasyonlarının başında gelen Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin doğal güzelliklerini, bölgesel ve yerel Gastronomik değerlerini tanıtmak ve ülkemizi gastronomi turizminin ilgi odağı haline getirmek amacıyla düzenlenen FSUMMIT, Sözen Organizasyon ev sahipliğinde otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, yöneticiler, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getiriyor.



Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendler, yenilikler, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacak olan FSUMMIT, ilk yılında ‘Ağırlamada Farklılaşma’ temasını işleyecek ve konunun uzmanlarıyla birlikte iş dünyasının kapılarını aralayacak. Ülke turizminin ve gastronomisinin gelişmesine katkı sağlayacak olan FSUMMIT’te, ağırlama sektörü katılımcılar tarafından 360 derece ele alınacak.

Otellerde her şey dahil sistem, butik oteller, şehir otelleri, çiftlikler, turizm destinasyonlarında restoranlar, gıda tedarik zincirleri ve seyahat acenteleri gibi ağırlama sektörünü oluşturan önemli yapı taşlarının derinlemesine ele alınacağı FSUMMIT, dünyadan ve Türkiye’den yatırımcıların, işletmecilerin, gastronomi profesyonellerinin öykülerine ve deneyimlerine ev sahipliği yapacak.

FSUMMIT, hem Türkiye’den hem de dünyadan önemli isimleri aynı çatı altında buluşturarak sektöre yeni bir soluk getirecek.

23-24 Haziran’da FSUMMIT’te, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara, TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Nestle Genel Müdürü Ali Mansour, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Divan Grup Mutfak Koordinatörü Giancarlo Gottardo, Vogue Group Yönetici Ortağı Özgür Tankut, Rixos Premium Hotel Yönetici Şef Ümit Çelikkaya, Zennup 1844 Kurucusu Ömür Akkor, OD Urla Kurucu Şefi Osman Sezener, Akra Otelleri Danışman Şefi Tolga Atalay, Cookshop Genel Müdürü Selçuk Gengeç ve Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.