Ara tatilde çocuklar için eğlenceli adresler

İşte ara tatilde İstanbul'da çocuklarınızla birlikte yapılabileceğiniz etkinlikler...
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İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, ara tatile giren çocuklara nefes aldırıyor. Öğrenciler ve ebeveynler 15 Kasım'da başlayan ve 19 Kasım'a kadar devam edecek ara tatili verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmek için araştırma yapıyor.
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İşte tam da bu noktada İstanbul'daki birbirinden keyifli ve öğretici müzeler, lunaparklar, oyun alanları ara tatilde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi oluyor. Biz de İstanbul'da olacak çocuklar ve gençlerin güzel vakit geçirecekleri yerleri bir araya getirdik! İşte ara tatili değerlendirmek için farklı mekanlar...
NOT: Mekanların açık gün ile saatlerini ve pandemi nedeniyle giriş şartlarını önceden kontrol etmeyi unutmayınız...
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ATATÜRK ARBORETUMU
Atatürk Arboretumu, doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilecek yerlerin başında geliyor. Ara tatilde çocuklarınızla beraber keyifli bir gezi sonrası Boğaz hattında kısa bir yemek molası verebilir ya da Kemerburgaz Kent Ormanı'nı keşfedebilirsiniz.
Giriş ücreti
Hafta içi;
Yetişkin 7,50 TL
Öğrenci 2,50 TL
Hafta sonu;
Yetişkin 20 TL
öğrenci 7,50 TL
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KELEBEK ÇİFTLİĞİ
Yaklaşık 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki çiftlik, ziyaretçilerine rengarenk canlılarla bir arada olma fırsatı veriyor. Tropikal bir iklim oluşturulan, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında tutulan bahçede 15 çeşit kelebek türüne özel bakım uygulanıyor. Çiftliğe gelen ziyaretçilerle çocuklara Kelebeğin Hikayesi adlı bir film izletiliyor.
Giriş ücreti
Yetişkin (15 Yaş üzeri): 35 TL
Çocuk (3-14 Yaş): 30 TL
Aile (2 yetişkin ve 2 çocuk): 110 TL
NOT: Engelli ziyaretçilere yüzde 50 indirim uygulanıyor.
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FORESTANBUL
Macera parkı Forestanbul da, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.
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Ücretler
İp parkuru
13 yaş altı: 60 TL, 13 yaş üstü: 70 TL
Tırmanma duvarı
13 yaş altı: 25 TL, 13 yaş üstü: 25 TL
Serbest düşüş
13 yaş altı:30 TL, 13 yaş üstü: 30 TL
Dev salıncak
13 yaş altı:30 TL, 13 yaş üstü: 30TL
Zipline
13 yaş üstü: 40 TL
Ağ oyun alanı
13 yaş altı: 45 TL
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GALATAPORT
Şehrin en yeni kültür, sanat, alışveriş, turizm, ve gastronomi lokasyonu Galataport'ta ebeveynler çocuklarıyla birlikte keyifli bir zaman yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gün boyunca boğaz kenarında yürüyüş yapabileceği, hafta içi ve hafta sonu çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği bölgede şehrin simgelerinden Topkapı Saat Kulesi görülebiliyor.
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Karaköy tarafında çalışmaların devam ettiği fakat Tophane kısmının geçtiğimiz günlerde açıldığı Galataport'ta 'dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminali' bulunuyor. Burayı ziyaret ederseniz 31 Aralık'a kadar devam edecek Ara Güler sergisine de göz atmayı unutmayın...
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MİNİATÜRK
Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, minikleri ara tatilde de ağırlıyor.
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Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.
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RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ
Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.
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Müzede, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor.
Giriş ücreti
Yetişkin: 30
Öğrenci: 15 TL
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DENİZ MÜZESİ
İçerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden biri olan İstanbul Deniz Müzesi, 15 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Müzenin girişinde ve üst katında Türk denizcilik tarihinin önemli kişilerinin büstleri; Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona Yatı'na ait filikası ve kullandığı sandallar; saltanat kayıkları, gemilerde kullanılan armalar yer alıyor. İkinci katta bulunan bağlantı yoluyla Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Donanması’na ait eserlerin sergilendiği alana geçiş yaptıktan sonra ziyaretçilerin ilgisini çeken başka bir alanda ise dalgıçlık tarihine yönelik hazırlanmış koleksiyon bulunuyor.
Giriş ücreti
Yetişkin: 13 TL
Öğrenci: Ücretsiz
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İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.
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Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de ara tatilde görülmeye değer yerler arasında.
Giriş ücreti
Tam bilet: 25 TL
İndirimli bilet: 15 TL
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BARIŞ MANÇO MÜZESİ
Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor.
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Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor.
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Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.
Giriş ücreti
Tam bilet: 10 TL
İndirimli bilet: 5 TL
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UÇURTMA MÜZESİ
Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük (uçurtma, yayınlar, malzemeler ve çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk uçurtma müzesi.
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Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği Uçurtma Okulu ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi'ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.
Giriş ücreti
Ücretsiz
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ÇİKOLATA MÜZESİ
Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor. Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor.
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İstanbul Salonu'nda, Galata Kulesi'nden Sultan Ahmet Camisi'ne ve İstanbul'u temsil eden birçok tarihi yapıtlara, Medeniyetler Salonu'nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolar ile geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün.
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Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor. Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor.
Giriş ücreti
Kişi başı 60 TL
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İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ
Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.
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Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor.
Giriş ücreti
Tam bilet: 25 TL
Müzekart: Geçerli
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MADAME TUSSAUDS
Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleri yer alıyor.
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Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün.
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Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Mesut Özil, Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.
Giriş ücreti
İnternet üzerinden günlük bilet: 86 TL
Gişe bilet fiyatı: 95 TL
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DOĞA VE CANLILARLA İÇ İÇE BİR TATİL
Çocuklar için ara tatili değerlendirebilecekleri bir başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları. Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, İstanbul Akvaryum'da yolculuk yapabiliyor.
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Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri, çocukların akvaryumda ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.
Giriş ücreti
Yetişkin: 119 TL
2-12 yaş öğrenci, öğretmen, engelli, 65 yaş üstü ve gazi: 89 TL
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DENİZ CANLILARI MÜZESİ
Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde bulunan Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ara tatilde minik misafirlerini bekliyor. Müzede, hamsi ve istavritten köpek balıklarına, vatozlara kadar, denizlerimizde yer alan canlıların mumyalanmış çeşitli örnekleri sergileniyor.
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ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR
Yaklaşık 1,2 tonluk orkinos ile dünyanın en büyüklerinden olduğu belirtilen 2,5 metre kuyruk uzunluğu bulunan vatozların da yer aldığı müze, uzun süren bir çalışmayla hazırlandı. Sergilenen deniz canlıları, her yıl özel bakımdan geçiriliyor. Yaklaşık 41 ton deniz canlısının mumyasının yer aldığı müze, ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.
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VİASEA
Tuzla'daki Viasea Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün.
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Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği Viasea Akvaryum'da, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ziyaretçilerini bekliyor. Tema Park'ta ise dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor.
Giriş ücreti
Yetişkin: 59 TL
Öğrenci: 49 TL
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OYUNCAKLARIN DÜNYASINA YOLCULUK
Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan Vialand (İsfanbul), masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, ara tatilde de bekliyor. Girişinde büyük bir şatonun yer aldığı Vialand, Oyun Dünyası, Efsaneler Dünyası ve Macera Dünyası bölümlerinden oluşuyor.
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Macera Dünyası bölümünde, Adalet Kulesi (Tower Ride), Çılgın Nehir (Rafting Ride), Viking (Splash Coaster), Jetski, King Kong, 360, Maceraperest (Family Coaster), Nefeskesen (Roller Coaster), Hayal Perdesi gibi 50'den fazla ünite yer alıyor.
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Ahşap evleri, cumbalarıyla Bir Zamanlar İstanbul Sokağı, eski İstanbul mahalle hayatını ve kültürünü yaşatıyor. Açık hava oyun parkı ise çocukların keyifli anlar geçireceği Minik Kaşifler, Atlıkarınca, Hayal Makinesi, Küçük Madenciler, Neşeli Çiftlik, Uçan Çocuklar, Mini Kule, Çarpışan Arabalar, Kahraman İtfaiyeciler, Minik Yarışçılar ünitelerinden oluşuyor.
Giriş ücreti
Yetişkin: 109 TL
Çocuk 99 TL
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SNOWPARK
Bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel hocalardan ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.
Giriş ücreti (1 saatlik zamanı kapsar)
Kişi başı hafta içi 50 TL
Hafta sonu ve resmi tatiller: 65 TL
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LEGOLAND
Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.
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Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, ile İstanbul'un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.
Giriş ücreti
İnternet üzerinden günlük bilet: 86 TL
Gişe ücreti: 146 TL
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KIDZANIA
KidZania'da 4 -14 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı bulurken, 100'den fazla mesleği deneyimleyerek, seçim yapma özgürlüğünü elde ediyor, yaratıcılıklarını kullanıyor.
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Giriş ücretleri ise şu şekilde...
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