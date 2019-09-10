Armand Arnal ve Camargue

Chef Armand Arnal ile 2019 Temmuz ayında, dünyanın ilk uluslararası fotograf sergisi olarak bilinen Les Recontres d’Arles ve müzik festivali Les Suds a Arles‘e katılmak üzere Arles’da bulunduğum sirada tanıştık. Akabinde o da, bu sene Ağustos ayında ilk kez İstanbul’a geldi ve Turk mutfağı ve mezelerimizle, mutfağımızı deneyimleyebileceği en doğru nokta oldugunu düşündüğüm Balat Sahil Restaurant ile tanıştı. Yemek kültürümüzden çok etkilenen Fransız şefi, Arles’da Turk Mutfağı günleri yapmaya karar vererek ülkesine yolladık.

Güney Fransalı Arnal’in mutfak merakı, pazarda tezgahı olan büyükannesinin evinde, Cumartesi günleri tezgah arkadaşlarına verilen yemek davetleri ile başlıyor. Ekipte kasaplar, peynirciler, çiftçiler ve masada doyum olmaz muhabbetler olunca Arnal kendisini mutfakta buluyor.

Henüz 16 yasında iken, pastacılık duayeni olarak bilinen Fransız sef Pierre Herme ile çalıştıktan sonra 6 sene New York’ta Alain Ducasse’ın Essex House’ında Executive Chef olarak görev alıyor ve sonrasında Ducasse‘ın danışmanlık faliyetlerini yönetiyor.

İsviçreli sanat koleksiyoneri Luma Foundation‘ın kurucusu ve La Chassagnette Restaurant’ın sahibi Maja Hoffman ile yolları 2006 yılında Arles’da kesişiyor.

Camargue’ın koruma altında olan doğal dokusu, vahşi at sürüleri, pirinç tarlaları ve tam 72 farklı çeşit domatesi ile malzeme çeşitliliği şefe ilham kaynağı oluyor ve La Chassagnette Restauranta merhaba diyor. İtiraf etmeliyim ki beni de Arles’a ilk kez, ata tohumu domates çeşitlerine olan merakım götürüyor. Dolayısı ile şefin burda kalmayı tercih etmiş olmasını gastronomi aşığı birisi olarak çok iyi anlayabildiğimi de belirtmek istiyorum.

La Chassagnette; Arles’a 12 km uzaklıkta ve 2 dönüm arazide kendi bahçesi olan, tarladan mutfağa felsefesi ile işleyen bir lokanta. Bahçesindeki çardağın altında bulunan cilasız masalarda ve turkuaz yeşiline boyanmış minimal demir sandalyelerde oturup yemeğinizi beklerken, müziğin Ağustos böceklerinin sesleri olduğu, ve teninize tatlı tatlı çarpan Camargue rüzgarının esintisi ile size masanıza oturduğunuz andan itibaren keyifli anlar yaşatacak bir mekan.

Bahçenin tam ortasındaki tarihi Çeşmeden gelen suyun şarıldayan sesi ve kadehlerinizde yörenin organik şaraplarının sohbetinize eşlik etmesi ve etrafınızda güler yüzleri ve zerafetleri ile mekik dokuyan servis elemanları sayesinde de, henüz yemeklerle tanışmadan dahi hayran kalabileceğiniz bir yer burası.

Kış için tasarlanan iç mekanda, mimar İndia Mahdavi’nin seçtiği modern sanat parçalarının mekanın sadeliği ile bütünselleştiğini görecek ve kendinizi büyük bir aile evinde hissedeceksiniz.

Menü ise Camargue haritası gibi. Balık, et, peynir ve sebzelerin hepsi yöreden.

2009 da ilk Michelin yıldızını alan şef, lezzetin önüne hiç bir şey geçmemeli felsefesi ile yola çıkıyor. Menüsünde tüm yemekleri bahçesinde yetiştirdiği organik sebze ve meyvelerin isimleri ile başlatıyor. Hiç bir reçete ve hiç bir tekniğe bağlı kalmadan malzeme ve tada odaklanıyor. Kuralsız ve keyifle çalıştığı her tabağın, bedeni olduğu kadar ruhu da beslemesi gerektiğine inanıyor. Vejeteryan- Sebze menüsünü içecek hariç 55 eur ya deneyimleyebileceğiniz lokantada degustasyon menusu 115 eur.