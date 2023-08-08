Artvin'de Gürcü Festivali

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1400 rakımlı yaylada yapılan 'Gürcü Festivali'nde katılımcılara gözlü ekmek 'gevrek' dağıtılırken, kurulan geniş horon halkaları renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Satave Yaylası'nda, Türk-Gürcü kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği artırmak amacıyla yörede 'Gürcü Festivali' olarak da bilinen 'Satave Gevrek Festivali'nin 24'üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden festivale katılan yüzlerce kişi, yöresel sanatçıların Türkçe ve Gürcüce seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde horon oynadı. Akordiyon ile şarkı ve türküler eşliğinde saatlerce halay çekip horon oynadı. Bozulmamış orman örtüsü ve meraları ile muhteşem doğanın içinde yapılan festivale katılanlar, geniş horon halkaları da kurdu. Festivalde katılımcılara etkinliğe adını da veren, kaymaklı ekmek 'gevrek' ikram edildi. Gürcü dilinde maskaralar alayı anlamına gelen, çeşitli kostümlerin giyilerek oynandığı 'berobana' oyunu da dikkat çekti.

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'BİRLİK BERABERLİK AÇISINDAN DA BU OYUN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Berobana oyunu oynayan Turgut Meydan, "Bu oyun, bu bölgede yılbaşı günlerinde daha çok eğlence amaçlı oynanan bir oyundu. Bu oyunu unutturmamak için festivalde ortaya koyduk. Yoğun bir izleyici ve ilgi oldu. Bu oyun, Türk kültürünün Şamanizm ve Türk mitolojisinde görülmektedir. Bu oyun, kendine özgü kurgusu ve yapısıyla dikkat çekmektedir. Üzerimizdeki kıyafetler koyun postu ve eski tip elbiselerden oluşmaktadır. Buradaki gelin rolündeki kişi ise kadın kıyafetleri giydirilmiş erkektir. Oyunu oynayanlar gelini korumak ve çeşitli yağ, peynir, mısır vs. toplamaktadırlar. Oyun gereği hem kıyafetler hem de elimizdeki sopalar ile korku salarak, bu yiyecekler toplanır ve daha sonra bütün köylü bir araya gelerek bu toplanan malzemelerden yöresel bişi, lokum, kete, gevrek pişirilir ve hep birlikte yenilir. Türküler söylenerek halaylar çekilerek güzel bir eğlence olduğu gibi birlik beraberlik açısından da bu oyun çok önemlidir" diye konuştu.

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'GELENEK-GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ'

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise "Bu festivalin de diğer festivaller gibi yöreye, Şavşat'ımıza büyük katkıları oluyor. Var olduğumuz sürece bu festivalleri yapacağız ve gelenek-göreneklerimizi yaşatacağız. Şavşat Belediyesi olarak bu festival için her türlü desteği sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Festivalin tertip edilmesinde emek veren herkese ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Katılan tüm herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

'YÜZYILLARDIR BURADAYIZ'

Bu festivali halkın özlemle beklediğini ifade eden MEYDER Başkanı Namık Kemal Bahçeci da "Bu yıl Satave Gevrek Festivali'ni yapmasaydık gerçekten şahsen çok üzülecektim. Sadece ben değil, bütün Meydancık halkı üzülecekti. Her zaman, her durumda burada olacağız. Yüzyıllardır buradayız. Bundan sonra da burada olacağız. Belde olmamız, yaşamımızı kolaylaştırıyordu. Ama zaten bu halk en zor koşullarda bile yaşamayı çoktan öğrenmiştir. Festivalimize yüzlerce kişi katıldığını görmek bizi oldukça memnun etti. 18 köyün birlikte organize ettiği bir festival. Genellikle Gürcü köylerin ağırlıkta katıldığı bir festival oluyor. Festivalde hem hasret gideriliyor hem de folklor ve kültür yaşatılıyor. Güzel, eğlenceli hafta sonu tatili geçirecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.