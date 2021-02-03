Aşka giden sofralar

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl her zamankinden farklı geçecek 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz ile birlikte hazırladığınız şık bir yemek, duygularınızı paylaşacağınız özel anlar arasında olacak. Sevgiliniz ile unutulmayacak sevgi dolu sofralar ve menüler hazırlamanız için 2 enfes et yemeği tarifi...

Beef Wellington Dilim

Malzemeler:

600 gr Bonfile

1 çorba kasesi mantar

5 dilim füme antrikot

12 adet milföy hamuru

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1,5 çay kaşığı hardal

1 yumurta

1’er tutam tuz ve karabiber

Yapılışı:

12 adet milföy hamurunu dondurucudan çıkartıp üstüne hafif un serpip yumuşayana kadar bekletin.

Bonfile parçalarınızın her iki tarafını 1 'er dakika pişirin, daha sonra fırında da pişeceği için çok pişirmeyin.

Mantarı kabaca doğrayın. Etleri mühürlendikten sonra eti tavadan alıp aynı tavaya mantarları koyun.

Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber de ekleyip 4 dakika kavurun.

Ardından mantarları geniş bir tabak veya tepsiye alıp soğutun. Dilim dilim füme antrikotları 2 sıra yerleştirin. Yerleştirirken etin boyutundan biraz daha uzun olmasına ve dilimlerin birer santim üst üste gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Üzerine soğumuş mantarlı harcı yayın. Onun da ortasına yine soğumuş bonfileyi yerleştirin. Etrafına 1,5 çorba kaşığı tane hardalı yayarak sürün. Streç filmi kaldırarak antrikot ve mantarlı harcı bonfilenin etrafına dolayın. Kenarlarından sıkıştırarak dev bir sosis haline getirin. Bu haliyle biraz sertleşsin diye derin dondurucuda yarım saat bekletin.

Milföyleri tezgaha yayın, milföyün ortasına eti koyup hamuru etrafına rulo yapın.

180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin. Dilimlerine denk getirip kesin ve servis edin.

Lazanya

Malzemeler

400 gr kıyma

1 paket lazanya yaprakları

1 adet soğan

2 adet havuç

2 diş sarımsak

4 adet domates

1’er çay kaşığı tuz ve karabiber

2 adet defne yaprağı

1 kâse rende kaşar peyniri

1 kase beşamel sos

2 çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı: