Aşka giden yol

ANA YEMEK: Izgara Levrek
Malzemeler
- 800 gr. kılçıkları ayıklanmış levrek fileto
- 200 gr. küp şeklinde kesilmiş karışık sebzeler (kabak, kırmızıbiber, kırmızı soğan, domates)
- 50 gr. badem
- 20 gr. taze sarımsak
- İçi temizlenmiş yarım taze acı biber
- Kıyılmış aromalı taze otlar (zahter, biberiye, mercanköşk, fesleğen, rezene, maydanoz, limon kabuğu)
Süslemek için malzemeler
- Biberiye
- Maydanoz
- Fesleğen
- Sızma zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Nasıl yapılır?
- Minik küp şeklinde kesilmiş kabak, kırmızıbiber, kırmızı soğan ve domatesi kıyılmış maydanoz, fesleğen ve zeytinyağı ile tatlandırıp birkaç saat marine edin. Bir tutam tuz ve karabiber serperek tatlandırdıktan sonra küçük sos kabına alın.
- İlk olarak bademleri suda beklettikten sonra kabuklarını soyun. Bademleri acı biber, sarımsak, 80 gr. zeytinyağı ve bir tutam tuz ile blender’a alıp çektikten sonra küçük sos kabına alın.
- Biberiye, maydanoz, fesleğen, zahter ve rezeneyi sirkeli suda bekletip bol suyla duruladıktan sonra sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Daha sonra aromalı taze baharatları çok ince kıyın.
- Kıyılmış aromalı taze otları limon kabuğu, zeytinyağı, bir tutam tuz ve karabiber ile karıştırıp küçük sos kabına alın. Levrek filetoları iri kuşbaşı parçalar şeklinde doğrayın. Balığı zeytinyağı, kıyılmış biberiye, karabiber ile tatlandırıp yarım saat buzdolabında bekletin.
- Marine ettiğiniz levrek filetoları ısıttığınız yapışmaz yüzeyli tavada soteleyin. Soteledikten sonra servis tabağına alıp balıkların üzerine zeytinyağı gezdirin ve taze biberiye serpin. Balığı, hazırladığınız karışık sebzeli, bademli ve aromalı salsa ile servis yapın.
Tayland pilavı
Malzemeler
- 50 gr uzun taneli pirinç (jasmin)
- 1 adet büyük soğan
- 1 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 gr karides
- 2 adet domates
- 3 adet kuru kırmızı biber
- 250 gr taze soğan
- 3 adet yumurta
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı toz kişniş
Nasıl yapılır?
- Jasmin pirincini bol suda tane tane pişene kadar haşlayın ve süzerek soğumaya bırakın.
- Zeytinyağını büyükçe bir tencerede veya wok tavada kızdırın.
- Sarımsak ve soğanları kavurun.
- Daha önce haşlanmış ve kabukları soyulmuş karidesleri de katın.
- 5 dakika kadar beraber kavurun.
- Kabukları ve çekirdekleri alınmış domatesleri tavla zarı iriliğinde doğrayın.
- Acı kırmızı biberleri sıcak suya yatırın.
- Yumuşatın ve çekirdeklerini çıkarıp ince halkalar halinde doğrayın.
- Soğumuş pirinç dahil bütün malzemeyi tencereye alıp, karıştırarak ısıtın.
- 3 yumurtayı beyazı ile birlikte karıştırarak ayrı bir tavada omlet gibi pişirin.
- Katılaşınca, küçük parçalara bölerek bunu da tencereye ilave edin.
- Maydanozla birlikte ince kıyılmış taze soğanı da katın.
- Soğanları ölmeyecek kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Meze: Kabak Tarator
Malzemeler
- 4 adet kabak
- 2 Yemek kaşığı tereyağı/sadeyağ
- 2 Yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 3 diş sarımsak
- Tuz
- Tercihen Ev yapımı 1 tatlı kaşığı mayonez
Nasıl yapılır?
- Orta ateşte tavada zeytinyağı ve tereyağı eritilir
- Kabaklar rendelenir suyu avcumuzla sıkılır ve eritilmiş yağda 5 dk sotelenir
- Kabaklar soğumaya alınır
- Bir kasede yoğurt ve ezilmiş sarımsaklar biraz da tuz eklenerek çırpılır.
- Soğumuş olan kabakların suyu tekrar sıkılır
- Suyu sıkılmış kabaklar ve sarımsaklı yoğurt karıştırılır
- Servis tabağına alınır.
- Kırmızı toz biber ve ceviz ile süslenerek servise hazırdır.
Meze: Hibeş
Malzemeler
- 1 su bardağı tahin
- 1,5 limonun suyu
- 3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı su
- 1.5 yemek kaşığı tahin
- Acılı istiyorsan pul biber
Nasıl yapılır?
- Çukur kap içine tahini, ezilmiş sarımsak dişlerini, kimyonu, tuzu koyup çırparak karıştırıyoruz.
- Limon suyunu azar azar ekleyip, karıştırarak tahine yedir.
- Su ekliyoruz ve devam ediyoruz karıştırmaya.
- Boza kıvamını yakalayana kadar su ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.
- Ekşisi az gelirse limon suyu, kıvamı koyu ise su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.
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