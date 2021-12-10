Atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor

Atları koşturmak ve kara alıştırmak için dışarı çıkardıklarını anlatan Kılıç, "Atın ayağının kara alışması lazım. Bundan sonra gölün donmasıyla birlikte biz de gölü görmeye gelenleri gezdireceğiz. Ama önceden atın ve kızağın alışması lazım. Sezon başlamadan önce hazırlığımı yapmak için buradayım" dedi.